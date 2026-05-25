A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Jelen állás szerint nem lesz ott a 2027-es németországi világbajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott, miután az idegenbeli kétgólos vereség után Veszprémben csak egy góllal nyert a Szerbia elleni selejtezőn. A magyar válogatottal legutóbb 2015-ben fordult elő, hogy nem jutott ki a vb-re.

A korábban a magyar férfi és női kézilabda-válogatottat egyaránt irányító Hajdu János az InfoRádióban elmondta: két nagyon erős csapatot sorsoltak össze, ami bizakodásra adhat okot a jövőre nézve, amikor döntenek a szabadkártyás indulóról. Úgy véli, komolyan számításba vehetik a magyar válogatottat, amikor a 2027-es vb mezőnyét véglegesítik. Sajnos már csak abban lehet reménykedni, hogy a zöld asztalnál nekünk kedvező döntés születik – jegyezte meg.

A Magyar Kézilabda Szövetség korábbi szakmai igazgatója szerint a két mérkőzés, illetve a 120 perc alatt több olyan hiányosság kiütközött, illetve bizonyos időszakokban olyan hullámvölgybe került Chema Rodríguez csapata, ami miatt „rosszabbul jöttünk ki ebből a buliból”. Hajdu János azt gondolja, az első mérkőzésen két olyan szakasz volt, amikor „nagyon megvertek” minket a szerbek. Végül extra védekezéssel és a jelentősen feljavuló kapusteljesítményekkel sikerült visszajönni a meccsbe.

A hazai visszavágón már jobban játszottak Imre Bencéék, és volt olyan periódus is, amikor Veszprémben három góllal vezetett a magyar válogatott, sőt volt labdája a négygólos vezetéshez is. Hajdu János szerint sok apró hibát követtek el a magyar játékosok. A végjáték kifejezetten feszült volt, és lehetett volna nagyobb szerencsénk, ami némi plusz adhatott volna, a párharcot azonban a szerbek nyerték meg.

A veszprémi visszavágó második félidejében tulajdonképpen egymás után jöttek a magyar emberelőnyös helyzetek, amiket azonban nem jó arányban és nem túl hatékonyan használt ki a magyar csapat, miközben a vendégek a kapus nélküli támadásaikkal eredményesek tudtak lenni. Hajdu János egyetértett azzal, hogy

a szerbek a 7 a 6 elleni játékban jöttek fel a meccs végén, leginkább ennek köszönhetik a vb-re való kijutást.

A szerb válogatott játékában ez hozta a nagy fordulatot, a magyar szakmai stáb pedig nem találta a megfelelő ellenszert.

A magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-selejtezős párharc elbukásával nehéz helyzetbe került az olimpiai kvalifikációt illetően, de még lesz lehetősége arra, hogy megszerezhesse a kvótát a Los Angeles-i játékokra. Hajdu János úgy fogalmazott,

szükség lesz a nemzetközi szövetség „jóindulatára és reális helyzetértékelésére”.

Ebben az esetben lehet abban reménykedni, hogy a magyar válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re. Nemcsak a 2027-es világbajnokságon, hanem a 2028-as Európa-bajnokságon is lehet majd olimpiai kvótát szerezni, illetve részvételi joghoz lehet jutni az olimpiai kvalifikációs tornákra, melyeket 2028 tavaszán rendeznek

A korábbi szövetségi kapitány bízik a magyar sportdiplomáciában és a „jó hírünkben”, amit az elmúlt évtizedek válogatott tornáin szereztünk.

Nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy a magyar válogatott kimagasló teljesítményt nyújt a 2028-as Európa-bajnokságon, és akkor azon az úton lehet elindulni Los Angeles felé.

„A magyar válogatott fiatal, jó képességű játékosokból áll. Most még elég sok a hullámvölgy a játékunkban, de ezek a fiatalok nagyon ügyesek. Ez a megállapítás igaz Fazekas Gergőre, Imre Bencére és a kapusainkra is. Remek kis csapatunk van. Jó lenne nyerni egy kis időt. Reméljük, hogy kedvező döntés születik majd, és akkor vb-meccsek is bekerülhetnek ebbe a fejlesztő programba” – zárta gondolatait Hajdu János.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.