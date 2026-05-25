George Russell, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kanadai Nagydíjának idõmérõ edzése után a montreali Gilles Villeneuve-pályán 2026. május 23-án. A sprintfutamon is gyõztes Russell megnyerte az idõmérõ edzést, így a másnapi futamon õ rajtolhat majd az élrõl.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

„Dühös George” – a Kandai Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma-1-es Kanadai Nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban negyedik futamgyőzelmét aratta Montrealban.

Az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi versenyt.

Lewis Hamilton (Ferrari) lett a második, Max Verstappen (Red Bull) pedig a harmadik.

Nemzetközi sajtóvisszhang:

Kanada:

  • La Tribune: „A bosszú hidegen tálalva a legjobb – tartja a mondás. Egy nappal azután, hogy mercedeses csapattársa feltartóztatta a sprintversenyen, Kimi Antonelli kihasználta, hogy George Russell a 30. körben feladta a versenyt és egyértelmű győzelmet aratott a Kanadai Nagydíjon.”
  • Toronto Star: „A vb-címért küzdő Mercedes-pilóták 30 körön át izgalmas párharcot vívtak, felváltva vezettek és többször veszélyesen közel kerültek egymáshoz, mígnem Russell műszaki hiba miatt feladta. Ez megnyitotta az utat Antonelli győzelme előtt. A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton hat körrel a vége előtt egy izgalmas párharcban megelőzte a Red Bullt vezető Max Verstappent, és bebiztosította a második helyet.”

Nagy-Britannia:

  • Guardian: „Micsoda szenzációs, drámai futam”
  • Daily Mail: „Dühös George.”
  • The Sun: „Kimi Antonelli viharos tempóban hódítja meg ezt a szezont, és nehéz elképzelni, hogy bárki is megelőzhetné, pedig még csak az idény elején járunk.”
  • Independent: „George Russell dühösen állt a pálya szélén, mert kénytelen volt feladni a Kanadai Nagydíjat, miután nagyszerű párharcot vívott Kimi Antonellivel. Addig a pontig izgalmas volt a csata, hol egyikük, hol másikuk vezetett.”

Olaszország:

  • Gazzetta dello Sport: „Szenzáció a kanadai GP 30. körében: Russell Mercedese műszaki hibája miatt feladni kényszerült a viadalt. A pilóta láthatóan dühösen szállt ki az autóból, miközben csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte a versenyt.”
  • Tuttosport: „George Russellnek el kell felejtenie ezt a versenyt, mert bár a pole pozícióból indulhatott, egy technikai probléma miatt a futam felénél szertefoszlottak a győzelemről szőtt álmai. A feladás az összetett pontversenyre is jelentős hatással van.”
  • Corriere dello Sport: „Ismét Antonelli diadalmaskodott! Az őrült és izgalmas sprintfutam után a Grand Prix is látványos küzdelmet hozott.”

Spanyolország:

  • Mundo deportivo: „Russell katasztrófája. Montreal a teljes káosz színtere volt a Forma–1-ben. A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli ismét a dobogó legfelső fokán. Ez volt sorozatban a negyedik sikere és ezzel az első versenyző az F1 történetében, aki az első négy győzelmét egymás után aratta.”
  • Marca:„Kimi Antonelliben megvan minden, ami ahhoz kell, hogy bajnokká és legendás pilótává váljon. Van sebessége, képes fejlődni egy hétvége során, és már most ott lobog benne az a tűz, amely más legendás pilótákra emlékeztet. Talán a leginkább Max Verstappenre hasonlít, Kimi a holland első verziójának másolata. Vulkanikus, igen. Talán egy kicsit túlzó, de kivételes és készen áll arra, hogy egy magasabb szintre lépjen.”
  • As: „A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad.”
  • Sport: „Antonelli gyilkos formában nyert Kanadában”

Svájc:

  • Blick: „Műszaki hiba döntötte el az izgalmas Mercedes-párharcot Montrealban. A Kanadai Nagydíj sok történetet hozott. Az egyik a gumikáosz a rajtnál, a másik George Russell kiesése. Az összetettben vezető Kimi Antonelli így sorozatban negyedszer győzött.”

Ausztria:

  • Kronenzeitung: „Tinédzser szenzáció. Megszakítás nélkül a negyedik siker! Antonelli mindenkit lehagyott.”

Hollandia:

  • AD: „A két Mercedes izgalmas párviadala túl korán véget ért George Russell defektjével. Így Kimi Antonelli jelentősen növelte az előnyét az összetett pontverseny élén, de Max Verstappen is profitált az idei első dobogójával, még ha az utolsó pillanatban át is kellett adnia a második helyet Lewis Hamiltonnak.”
  • De Telegraaf: „Antonelli (19) sorozatban negyedik győzelmével kiváló helyzetbe hozta magát a világbajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Franciaország:

  • Le Parisien: „Micsoda teljesítmény! A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli sorozatban a negyedik F1-es győzelmét aratta Kanadában, mögötte Lewis Hamilton és Max Verstappen végzett még a dobogón. A 19 éves olasz sikeréhez az is kellett, hogy csapattársa, George Russell technikai probléma miatt kiesett.”
  • L'Equipe: „Antonelli nyert, Russell sokat veszített.”
A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Húsz embert vett őrizetbe egy uniós agrártámogatásokkal csaló bűnszervezet felszámolása során a görög rendőrség. A hálózat több mint hárommillió eurót szerzett meg illegálisan. Az Európai Ügyészség kiterjedt nyomozása már a legfelsőbb belpolitikai köröket is megrázta.

Miközben világszerte járattörléseket okoz a kerozinhiány, a MOL szerint Magyarországon nincs ellátási probléma.

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

