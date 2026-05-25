Magyar–amerikai hokicsata és osztályozók – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Labdarúgás, Európa-bajnokság, U17, csoportkör, Horvátország–Belgium
19.00: Kosárlabda, férfi NB I, döntő, 4. mérkőzés, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Sport 1
15.30: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Egyesült Államok–Magyarország
20.00: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Németország–Nagy-Britannia
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers–St. Louis Cardinals
Eurosport 1
12.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Eurosport 2
10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Párizs
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, osztályozó, visszavágó, Paderborn–Wolfsburg
Match 4
15.45: Labdarúgás, angol negyedosztály, osztályozó, döntő, Notts County–Salford
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, osztályozó, visszavágó, St. Mirren–Patrick Thistle