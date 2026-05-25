Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Mi lesz Messi világbajnoki szereplésével?

Infostart / MTI

A címvédő argentin labdarúgó-válogatottnál aggódnak legnagyobb sztárjuk, Lionel Messi világbajnoki szereplése miatt, a nyolcszoros aranylabdás játékost ugyanis le kellett cserélni klubja, az Inter Miami vb előtti utolsó bajnoki mérkőzésén.

A floridai csapat 6-4-re győzte le a Philadelphia Uniont az észak-amerikai bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, egy esős összecsapáson.

Messi egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott, s negyedórával a meccs vége előtt lecserélték.

Az Inter Miami egyelőre nem közölte, hogy a sérülés milyen súlyos. A vezetőedző, Guillermo Hoyos a cseréről azt mondta: „Leo kimerült és fáradt volt, a pálya pedig sáros és mély. Ha egy helyzet kétséges, akkor az ember próbálja elkerülni a kockázatot.”

A 38 éves Messi a hatodik vb-szereplése előtt áll. Az argentinok június 17-én, Algéria elleni játsszák első csoportmérkőzésüket Kansas Cityben, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia következik Dallasban.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány várhatóan a hétvégén hirdeti ki végleges keretét.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

labdarúgás

argentína

lionel messi

vb 2026

inter miami

Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
A közel-keleti konfliktus miatt globális kerozinhiány és áremelkedés sújtja a légi közlekedést, amely világszerte már több ezer járat törléséhez vezetett. A Mol tájékoztatása szerint azonban a magyarországi repülőgépüzemanyag-ellátás teljesen stabil és zavartalan - tudósított a Telex.

A Balaton vonzerején túl kiemelkedő volt a Tisza-tó térsége, ahol sokan le is telepedtek - vagy második otthonukként választották - az elmúlt években.

The Iranian foreign minister's comments come after the US secretary of state said an agreement could be announced on Monday.

