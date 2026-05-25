Egyetlen Real Madrid-játékos sem került be a spanyol vb-keretbe

Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.
A spanyolok a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.
Ez az első alkalom, hogy a Real Madridból egyetlen futballista sem került be a spanyol keretbe, amely szombaton kezdi meg a felkészülést a vb-re. Az Európa-bajnok csapat jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszik ráhangoló mérkőzést.
Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.
A spanyol keret:
- kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
- védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
- középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)
- támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)