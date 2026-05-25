Egyetlen Real Madrid-játékos sem került be a spanyol vb-keretbe

Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.

A spanyolok a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.

Ez az első alkalom, hogy a Real Madridból egyetlen futballista sem került be a spanyol keretbe, amely szombaton kezdi meg a felkészülést a vb-re. Az Európa-bajnok csapat jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszik ráhangoló mérkőzést.

Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.

A spanyol keret: