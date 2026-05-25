Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy barcelonai sajtóértekezleten 2026. március 30-án. Spanyolország másnap Egyiptom ellen játszik barátságos mérkõzést.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez

Egyetlen Real Madrid-játékos sem került be a spanyol vb-keretbe

Infostart

Luis de la Fuente szövetségi kapitány kihirdette a spanyol labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra: a névsorban egyetlen Real Madrid-játékos neve sem szerepel, a bajnok Barcelonából viszont nyolcan is meghívót kaptak.

Ott van a keretben a sérült Lamine Yamal és Nico Williams, a szakvezető azt mondta, arra számít, hogy mindketten egészségesek lesznek a rajtra.

A spanyolok a H csoportban szerepelnek majd a Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay társaságában. Június 15-én kezdenek az újonc afrikai gárda ellen és hat nappal később a szaúdiakkal is Atlantában játszanak, míg Uruguayjal június 26-án, Guadalajarában csapnak össze.

Ez az első alkalom, hogy a Real Madridból egyetlen futballista sem került be a spanyol keretbe, amely szombaton kezdi meg a felkészülést a vb-re. Az Európa-bajnok csapat jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval játszik ráhangoló mérkőzést.

Spanyolország 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, azóta azonban egyszer sem jutott tovább a nyolcaddöntőnél.

A spanyol keret:

  • kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
  • középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)
  • támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna)
A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Alig egy órával azután, hogy fizető utasokkal megkezdte menetrend szerinti közlekedését, balesetet szenvedett egy önvezető busz a svédországi Göteborgban, amikor egy villamos rohant a hátuljába.

Már a diszkók és a falusi kocsmák is tömegesen tűnnek el: a Covid, az infláció és a népességfogyás együtt vitte padlóra a szektort.

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

