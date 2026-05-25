Kisiklott, majd egy épületnek csapódott egy villamos, többen megsérültek Belgrádban – képek videó

Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.
Belgrad’da Tramvay Raydan Çıktı: Çok Sayıda Yaralı https://t.co/ZQnSXZJ6AN pic.twitter.com/DoSlvV0Pym— Time Balkan (@TimeBalkan_) May 25, 2026
A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.
Više osoba je povrijeđeno nakon što je tramvaj u Beogradu iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu, u toku je prevoz povrijeđenih u bolnicu— Anadolu BHSC (@aa_balkans) May 25, 2026
A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.