Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Kisiklott, majd egy épületnek csapódott egy villamos, többen megsérültek Belgrádban – képek videó

Infostart / MTI

Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrád központjában, a balesetben tizenöten megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyerek.

Helyszíni beszámolók szerint a szerelvény eddig tisztázatlan körülmények között siklott ki a szerb főváros központi részén, majd egy közeli épületnek csapódott. A sérülteket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A helyszínen készült felvételeken súlyos anyagi károk láthatók: a villamos eleje összeroncsolódott, az épület homlokzata és a földszinti üzlethelyiség is megrongálódott. A kereszteződést üveg- és betondarabok borították.

A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, valamint kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását, és a baleset résztvevőinek, illetve szemtanúinak kihallgatását.

A zöldfelületek növelésével, vízmegtartó rendszerekkel és innovatív megoldásokkal csökkentenék a városihősziget-hatást Szegeden. Nagy Sándor alpolgármester az InfoRádióban elmondta: ahhoz, hogy a hatást mérsékelni lehessen, elsősorban csökkenteni kell a burkolt felületeket, ezért hat helyszínen jelentős átalakításokba kezdenek. Úgy véli, a szegedi projekt minta lehet más, hasonló helyzetben lévő hazai városok számára.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

Magyarországon folyamatosan csökken a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma: 2010 óta több mint 14 ezer egységgel lett kevesebb, tavaly már csak 35 109 működött. A visszaesés az éttermeket, cukrászdákat, italboltokat és diszkókat egyaránt érinti, az italboltok száma például a felére esett vissza. Az előző kormány adókedvezményekkel és támogatási csomagokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, ám a problémák gyökere mélyebb: a népességfogyás, az elöregedés, a megváltozott fogyasztói szokások és az online pénztárgépek kifehérítő hatása egyaránt hozzájárulnak a folyamathoz. A jövőben a kulcskérdés az lesz, hogy mely vállalkozások képesek alkalmazkodni az új piaci és társadalmi környezethez.

2026. május 25. 14:36
2026. május 25. 12:32
