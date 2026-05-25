Új szintre lépett az ELTE–OTP partnerség

2025 óta – Magyarországon egyedülálló módon – az alapítvány által fejlesztett Pénzügyi Alapműveltségi Program kötelező kritériumtárgy a bölcsészhallgatók számára, a partnerség részeként pedig mostantól egy nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő oktatási tér áll a hallgatók és oktatók rendelkezésére a Trefort-kerti campuson.

Az OTP Csoport az ELTE-vel alapvetően három nagy területen működik együtt:

az első a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia kutatása,

a második a fenntarthatóság; különböző zöld programokat valósítanak meg együtt, illetve fenntarthatósági elemzéseket készítenek,

a harmadik pedig a képzésfejlesztésnek az erősítése, további új projektnek a behozatala

– sorolta az InfoRádióban Becsei András, hozzátéve: itt kapcsolódik az OTP Fáy András Alapítvány is. Az alapítvány támogatásával felújított szemináriumi terem mind berendezésében, mind technikai felszereltségében modern környezetet biztosít hibrid oktatásra és csoportmunkára egyaránt, továbbá egyetemek közötti nemzetközi projektek megvalósítására is alkalmas.

„Kis színesként” kiemelte még az ELTE-vel közösen működtetett mentor programot; ebben az OTP vezetői vesznek részt, akik maguk is friss ötleteket kapnak az ELTE és a mentoráltak részéről – jegyezte meg az OTP Bank vezérigazgató-helyettese

Becsei András kiemelte: miként a ELTE Bölcsészettudományi Karon, az OTP-nél is nagyon fontosnak tartják a pénzügyi tudatosságnak az erősítést, de tapasztalataik alapján szinte minden embert meg tudunk evvel szólítani. Tulajdonképpen ezt szolgálja a most átadott speciális terem, ahol különböző, a pénzügyi tudatosságról szóló órákat könnyebben tudnak tartani – mondta.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.