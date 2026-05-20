ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.33
usd:
309.09
bux:
131460.2
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Arsenal-drukker videózza az ünneplést az Emirates stadion előtt 2026. május 19-én, miután a Manchester City és a Bournemouth döntetlenje nyomán a londoni csapat megnyerte a Premier League-et. (Fotó: Szvetnik Endre, London)
Nyitókép: Szvetnik Endre

Ekkora örömmámorban úszott London az Arsenal bajnoki címe miatt – videóval

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A londoni Arsenal futballklub szurkolói kedd este elárasztották az utcákat, azután, hogy a Manchester City által játszott döntetlennel beérhetetlen előnnyel a csapatuk lett a Premier League idei bajnoka. Az „ágyúsok” 22 éve vártak a pillanatra úgy, hogy az utóbbi években zsinórban háromszor voltak másodikok. Tudósítónk, Szvetnik Endre az utcákat járva kóstolt bele a hangulatba.

Május van, de Londonban még mindig gyakran fűteni kell – kivéve 19-én este, amikor az Arsenal drukkerei fűtöttek be a brit fővárosnak.

Az észak-londoni utcákat (igen, itt számít a földrajz), szűnni nem akaró dudaszó és „Arsenal, Arsenal”-kántálás töltötte be, miközben piros mezes, piros-fehér sálas emberek ölelkeztek és igyekeztek az Emirates stadion felé.

Még az este 11 után hazafelé tartó autósok is dugóba kerültek – egy részük azonban nem bánta a hazai csapat várva várt sikere miatt.

Az általában „csendes drukkereknek” nevezett ágyúsok idegesen szenvedték végig az egész szezont: tudatában voltak annak, hogy a csapat apró lépésekkel közelített a célhoz, amelyek az utóbbi években kevésnek bizonyultak.

A Premier League bajnoki címről szőtt álom mellett, hihetetlenül, ott lebeg a Bajnokok Ligája trófea lehetősége is.

A drukkerek önbizalma és szenvedélye az Atletico Madrid londoni vizitje előtt jött meg, amikor Griezmanék csapatát félrelökve megnyílt az út Budapest, a BL-döntő felé.

Szurkolók töltik meg a teret a londoni Emirates stadion előtt, az Arsenal Premier League bajnoki címét ünnepelve, 2026. május 19-én. (Fotó: Szvetnik Endre, London)
Szurkolók töltik meg a teret a londoni Emirates stadion előtt, az Arsenal Premier League bajnoki címét ünnepelve, 2026. május 19-én. (Fotó: Szvetnik Endre, London)

Kedd este már teljes gőzzel ment az örömünnep. Mikel Arteta, a csapat baszk származású edzője, egykori játékosa, majd egy ideig a Manchester City-t vezető nagymester, Pep Guardiola második embere, most szentté magasztosult.

Ki emlékszik már a Netflixen futó All or Nothing dokumentumsorozatban a kirúgását követelő fiatal drukkerekre (valószínűleg a barátaik igen), Arteta múltbeli ballépéseit immár elfelejtették.

Arsenal-drukkerként nem lehetett kihagyni, hogy ott legyek az ünneplő tömegben. Az Emirates stadion felé tartva, az út normál esetben 10 perces szakaszából több mint 1 óra lett, de kárpótolt a sok-sok boldog ember, aki odaugrott kezet rázni a dudaszóra.

Sokan a bérelhető Lime elektromos bicikliken karikáztak körbe a környéken, piros-fehér Arsenal-sálat lengetve.

A stadion közelében már folyamatos volt az énekszó és a kántálás.

Egy Arsenal-szurkoló, hátán a csapat zászlajával a Premier League bajnoki címének elnyerését követő utcai ünneplésen, 2026. május 19-én. (Fotó: Szvetnik Endre, London)
Egy Arsenal-szurkoló, hátán a csapat zászlajával a Premier League bajnoki címének elnyerését követő utcai ünneplésen, 2026. május 19-én. (Fotó: Szvetnik Endre, London)

„Engedjétek át!” – kiabált valaki a kocsimat látva (köszi, jó ember vagy!), ami után csodával határos módon, ötven méteren belül sikerült leparkolni.

A stadionhoz közeledve eufóriás drukkerek pacsiztak, ahogy elhaladtak, majd egy fenomenális buli képe fogadott: egy közeli, háromemeletes „viktoriánus” (tehát régi) ház ablakaiból ülő, pirosmezes ünneplőkkel együtt tombolt a tömeg.

A házlakók – micsoda meglepetés – bekapcsolták a Queen „We are the Champions” himnuszát, amit az egybegyűltek először meglepően tisztán énekeltek. A sok kiabálástól falsba fulladó szám végén, amikor Freddy Mercury szájából kiszalad az „of the World”, azaz „a világ [bajnokai vagyunk]” megjegyezte: „legyünk realisták”.

Fiatalok egy csoportja előrángatott egy palesztin zászlót is – nem tudni, hogy ezzel „a zsidó klubnak” tartott Tottenhamnek üzentek-e (amely ezek a napon a kiesés szélén állt) és amelynek brutális gyalázása minden bizonnyal a valódi érzelmek kiélésének egyetlen lehetőségét adja a világ többi része felé a sportszerűséget és a kulturáltságot hirdető briteknek.

Tovább haladva, a stadion előtt egy élelmes lakos – nem hiszem, hogy engedéllyel rendelkezett volna – „baráti”, 20 fontos áron árulta az Arsenal-sálakat. „A zászlóból már kifogytam” – mondta kérdezés nélkül.

Mellette egy állítása szerint a városközpontban található Adidas-boltban dolgozó srác pózolt a festményével, rajta egy arctalan Arsenal-játékossal és a „20 év” felirattal. (Valójában 22 évet kellett várnunk az újabb bajnoki címre, de most már mit számít ez?)

A stadion nyugati oldalánál található Armoury (Fegyvertár) és ágyúk (az csapat fegyvergyári dolgozók klubjaként indult) környékét már teljesen ellepte a tömeg. Voltak, akik a lámpaoszlopokra másztak fel, mások a legsűrűbb dzsumbujba vetették be magukat.

A budapesti BL-döntő előtt és után is a klub és a szurkolói csoportok abban reménykednek, hogy maradandó lesz ez az újonnan megízlelt szenvedély.

Talán átragad az Arsenalnak az ellenfelet inkább kifárasztó, ledarálós, pontrúgásokból profitáló és a korábbinál kevésbé elegáns játékstílusára is. De ez már egy másik történet. Egyelőre London vörös-fehér részén zeng a rigmus: „We love you Arsenal, we do, we love you Arsenal, we do... oh, Arsenal we love you!”

Kezdőlap    Tudósítóink    Ekkora örömmámorban úszott London az Arsenal bajnoki címe miatt – videóval

labdarúgás

premier league

nagy-britannia

anglia

bajnok

arsenal

szurkoló

2026

drukker

futball

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Magyar Péter Gdanskból üzent

Donald Tusk is megszólalt Magyar Péter látogatása után

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt

Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett a felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó volt a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket vették a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett

New York Times elemzés: sosem volt még akkora korrupció Amerikában, mint amit Donald Trump most meglépett

A lépést még Trump szövetségesei közül is többen bírálják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Castro and five others are charged with conspiracy to kill US nationals, murder, and destruction of aircraft

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 21:12
Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le
2026. május 20. 12:32
Egyre nagyobb pánik a medvék miatt Szlovákiában
×
×