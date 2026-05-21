Egy kis nyár, egy kis eső – időjárási előrejelzés

Csütörtökön általában napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Pénteken napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehet. Délután 22, 27 fokra számíthatunk.