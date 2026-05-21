2026. május 21. csütörtök Konstantin
Több mint két tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök egy furgonban, amelyet az M3-as autópálya Hajdú-Bihar vármegyei szakaszán ellenőriztek.
Több milliós bírság várhat erre a sofőrre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtöki közleménye szerint a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500 kilogramm volt, azonban a mérlegelés 2100 kilogramm túlterhelést mutatott, ami 60 százalékkal haladta meg a limitet. A furgont egy 58 éves férfi vezette, aki úgy nyilatkozott, hogy a járművet egy cégtől bérelte, de nem áll munkaviszonyban senkivel.

A férfi azt állította, hogy a járművet egy fővárosi parkolóban átvette tőle egy ismeretlen személy, majd egy órával később visszaszolgáltatta – áruval megrakodva –, a fuvarért pedig juttatást ígértek neki.

A pénzügyőrök a raktér átvizsgálásakor 2254 kilogramm szárított dohánylevelet találtak; a szállítmány eredetét a sofőr nem tudta igazolni, annak tulajdonjogát nem ismerte el. A pénzügyőrök a dohányleveleket lefoglalták, majd jövedékkel visszaélés elősegítése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A férfi több mint 4,5 millió forint jövedéki bírságra, valamint a túlsúly miatt 780 000 forint közigazgatási bírságra is számíthat – írták.

A pénzügyőrök a férfi bejelentett tartózkodási helyén is ellenőrzést tartottak, ahol 11 445 kilogramm vágott fogyasztási dohány került elő, értéke több mint 1,6 millió forint.

A hatóság munkatársai az ingatlanban talált dohányterméket is lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárást indítottak. Az újabb illegális dohányáru miatt a férfi több mint 1,3 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

