2026. május 21. csütörtök Konstantin
Nyitókép: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Egyre több új rendszámot adnak ki Magyarországon, ez az oka

Infostart

Az AU betűkkel kezdődő rendszámtáblák a 2025 februárja óta futó AO-s sorozatot váltják.

Az elmúlt hetekben új rendszámok kezdtek el megjelenni Magyarországon. A fejleményt a Totalcar szúrta ki. A portál a Magyar Rendszámok című Index-fórum bejegyzéseire hivatkozva azt írja, az első AU kezdetű táblákat már a húsvéti ünnepek környékén kiadhatták.

A cikkben emlékeztetnek, hogy 2022 júliusában új korszak kezdődött a hazai rendszámoknál, ugyanis a korábbi, három betűből és három számból álló kombinációk helyébe kétszer két betűből és három számból álló azonosítók léptek. Az első két karakter helyén pedig kizárólag két magán- vagy mássalhangzó állhat.

A 2025 februárja óta kiadott AO-s sorozat lényegében kifutott, a következő időszakban pedig egyre több rendszámcsere lehet, mivel közeleg a zöld rendszámok szigorításának határideje is.

A rendszámcserék számát a következő időszakban növelheti, hogy a plug-in hibrid és a növelt hatótávú hibrid járművekről legkésőbb 2026. november 30-ig le kell szerelni a zöld rendszámokat.

A változás akár több tízezer autót is érinthet. Az új rendszámokat alapvetően a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapják, a régi táblákat az átállás miatt nem kellett lecserélni.

Az új formátum az AA-sorozattal indult 2022 júliusában, ezt követte 2023 tavaszán az AE-széria, 2024 elején az AI-, majd 2025 februárjában az AO-sorozat, és most jön az AU-sorozat.

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te

A Pénzcentrum interjút készített Szerémi Péter kommunikációs trénerrel, előadóval.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

