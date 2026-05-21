Egyre több új rendszámot adnak ki Magyarországon, ez az oka

Az elmúlt hetekben új rendszámok kezdtek el megjelenni Magyarországon. A fejleményt a Totalcar szúrta ki. A portál a Magyar Rendszámok című Index-fórum bejegyzéseire hivatkozva azt írja, az első AU kezdetű táblákat már a húsvéti ünnepek környékén kiadhatták.

A cikkben emlékeztetnek, hogy 2022 júliusában új korszak kezdődött a hazai rendszámoknál, ugyanis a korábbi, három betűből és három számból álló kombinációk helyébe kétszer két betűből és három számból álló azonosítók léptek. Az első két karakter helyén pedig kizárólag két magán- vagy mássalhangzó állhat.

A 2025 februárja óta kiadott AO-s sorozat lényegében kifutott, a következő időszakban pedig egyre több rendszámcsere lehet, mivel közeleg a zöld rendszámok szigorításának határideje is.

A rendszámcserék számát a következő időszakban növelheti, hogy a plug-in hibrid és a növelt hatótávú hibrid járművekről legkésőbb 2026. november 30-ig le kell szerelni a zöld rendszámokat.

A változás akár több tízezer autót is érinthet. Az új rendszámokat alapvetően a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett járművek kapják, a régi táblákat az átállás miatt nem kellett lecserélni.

Az új formátum az AA-sorozattal indult 2022 júliusában, ezt követte 2023 tavaszán az AE-széria, 2024 elején az AI-, majd 2025 februárjában az AO-sorozat, és most jön az AU-sorozat.