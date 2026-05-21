ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.81
usd:
309.64
bux:
131460.2
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen hattyúk a balatonfenyvesi szabadstrandnál az alacsony vízállásnál 2025. október 21-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Klímajövő: ilyen változások jönnek a Balatonnál

Infostart / MTI

A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlaghőmérséklet a Kárpát-medencében, a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talajközeli ózonkoncentráció – hangzott el a HungaroMet Nonprofit Zrt. által szervezett keddi szakmai konferencián, Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratóriumban végzett kutatási eredményeikről.

Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, a korábbi „ökölszabályok” – például, hogy a Balatonnál a Bakony felől érkeznek a viharok – már nem érvényesek.

Hozzátette: a projektben számszerűsíthetően, előrejelzés formájában be tudják mutatni, milyen klímára lehet számítani a Kárpát-medencében 2100-ig, ami megalapozhatja az adaptációs döntéseket. Fontos megérteni a folyamatokat, hogy felkészüljünk és alkalmazkodjunk hozzájuk – fogalmazott.

Szépszó Gabriella, a klimatológiai és kutatás-fejlesztési igazgatóság vezetője arról beszélt, ahogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium keretében az elmúlt években számos fejlesztést végzett a klímaváltozással kapcsolatos tudományos vizsgálatok és az ismereterjesztés támogatására.

Mint mondta, az éghajlatváltozás vizsgálatához elengedhetetlen a térben és időben jó minőségű meteorológiai alapadatok használata, ezért a HungaroMet számos adatot digitalizált és előállította a vizsgálathoz szükséges adatsorokat. Az adatok alapján többféle modellfuttatást végeztek az évszázad végéig várható éghajlatról, és vizsgálták a klímaváltozás hatásait mások mellett a városokra és a levegőminőségre.

A https://klimadat.met.hu/ oldalon elsősorban hőmérsékleti és csapadékértékeket közölnek, de egy fejlesztés nyomán az adatok pontosabban mutatják majd ezeknek az indikátoroknak a változását. A projektben egy új éghajlati portált is kialakítanak, ahol az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokat, háttérinformációkat gyűjtik össze, többek között Magyarország digitális éghajlati atlaszát is elkészítették. Az eghajlat.met.hu oldal várhatóan június első hetében válik elérhetővé a nagyközönség számára.

Izsák Beatrix, az Éghajlatkutatási Osztály munkatársa rámutatott, hogy az elmúlt évtizedek változásainak vizsgálatához milyen fontosak a jó minőségű mérési adatsorok.

Ezek érdekében a nyers mérési adatokon homogenizációt végeznek, amellyel kiszűrik a különböző okokból eredő „adattöréseket”.

Bordi Sára, a klímamodellező csoport munkatársa elmondta: a különböző modellek egyeznek abban, hogy az évszázad végére nőni fog a középhőmérséklet Magyarországon, és minél "pesszimistább" a modell, annál nagyobb ez a növekedés, akár a 3 Celsius-fokot is elérheti. A modellek szerint több csapadékra van esély, de ez inkább a téli időszakban fog megjelenni, a nyarak egyre szárazabbak lesznek.

Duics-Korosecz Lilla, a Klímamodellező Csoport munkatársa elmondta, Budapestre és Szegedre mint városi hőszigetekre vizsgálták a klímaváltozás várható hatásait. Mindkét város esetében várhatan nőni fog az átlaghőmérséklet, Budapesten 1,7-3,9 fokkal, Szegeden 1,6-3,5 fokkal. Többek között a nyári napok – amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladja a 25 fokot – száma is nőni fog mindkét városban, de Szegeden a 2041-2070 közötti időszakban tízzel több, körülbelül 90-100 ilyen nap várható, mint Budapesten.

Elmondta: vizsgálták a modellekben azt is, hogyan csökken a városi hősziget intenzitása például a tetők és utak fényvisszaverő képességének növelésével. Azt találták, hogy a tetők és utak fényvisszaverő képességének csökkentése a kétméteres szinten nem okozott érdemi hőmérséklet-csökkenést, de a felszín hőmérsékletében akár tízfokos csökkenést is eredményezhet.

A HungaroMetnél vizsgálták a klímaváltozás levegőminőségre gyakorolt hatását is, erről Ferenczi Zita, a levegőminőség-modellezési és emissziós osztály munkatársa számolt be. Mint mondta,

a modellek szerint a legtöbb szennyezőanyag esetében javulás várható, ami elsősorban a klasszikus légszennyezők kibocsátásának feltételezett csökkentésének köszönhető.

A modellek szerint csökkenni fog a nitrogén-dioxid mennyisége, leginkább a városi területeken, elsősorban a közlekedésből származó emisszió csökkenése miatt. A 10 mikronnál kisebb légköri aeroszolok esetében vidéken javulás várható, de a városokban – elsősorban az ipari tevékenység növekedése és a lakossági tüzelésből származó kibocsátás miatt – várhatóan kismértékben emelkedni fog.

Felhívta a figyelmet arra: az ózon azonban továbbra is kihívást jelent, a modellek szerint a koncentrációja a talajközeli rétegben emelkedni fog, elsősorban augusztusban. Ennek oka, hogy a melegebb klíma felgyorsítja azokat a kémiai folyamatokat, amelyek során az ózon képződik, de a megváltozott időjárási viszonyok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felszín közelében feldúsuljon. Az ózonterhelés növekedése hatással lesz a növényzetre, elsősorban a fákra, de a haszonnövényeknél is terméskiesést okozhat – hívta fel a figyelmet.

Kezdőlap    Belföld    Klímajövő: ilyen változások jönnek a Balatonnál

klímaváltozás

konferencia

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Magyar Péter Gdanskból üzent

Donald Tusk szerint Magyar Péter látogatása is fontos jelzés

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te

Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka, ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te

A Pénzcentrum interjút készített Szerémi Péter kommunikációs trénerrel, előadóval.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 05:36
Egyre több új rendszámot adnak ki Magyarországon, ez az oka
2026. május 21. 05:00
Egy kis nyár, egy kis eső – időjárási előrejelzés
×
×