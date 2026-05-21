Bíróságon támadja meg a Kutyapárt a kampánytámogatás visszafizetéséről szóló határozatot

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt május 15-én átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére – írja a nepszava.hu a Magyar Államkincstár a lapnak adott válasza alapján. A lap információi szerint nincs helye fellebbezésnek, bírósághoz viszont fordulhat az MKKP, hogy megtámadja a MÁK határozatát.

A visszafizetési kötelezettség akkor válik érvényessé, amikor a bíróság helyben hagyja a Magyar Államkincstár határozatát vagy a keresetindításra szánt 15 napos határidő eredménytelenül letelt.

Az MKKP korábbi listavezetője a lapnak elmondta,

megtámadják az államkincstár határozatát. Azt még nem tudja, milyen indokkal, de így még hónapokig elhúzódhat az ügy.

A Kutyapárt szorult helyzetbe került a MÁK határozata miatt, adománygyűjtést is indítottak, ami jelenleg 148 millió forintnál jár. Nagy Dávid május elején a lapnak elmondta, a beérkezett adományokkal, a kampányban tett megrendeléseik visszamondásával, a webshopból befolyó összegekkel és egyéb vagyontárgyaik értékesítésével együtt körülbelül 240 millió forintnál járnak. Ez kicsivel több mint egyharmada annak az összegnek, amit vissza kéne fizetniük.

Amennyiben nem sikerül maradéktalanul visszafizetniük a kampánypénzt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefoglalhatja a párt vagyontárgyait. Ha úgy sem jön össze a tartozás teljes összege, akkor könnyen a tisztségviselőkre, egyéni és listás jelölteket terheli a pénzvisszafizetési kötelezettség.