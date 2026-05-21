ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.07
usd:
309.87
bux:
0
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Nemzeti békecsúcs - világbéke és hídfoglalás elnevezésû rendezvényén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján a Szabadság hídon 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Bíróságon támadja meg a Kutyapárt a kampánytámogatás visszafizetéséről szóló határozatot

Infostart

Mivel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem érte el az egy százalékot a választáson, így a Magyar Államkincstár határozata alapján vissza kell fizetniük a kampányra kapott 686 millió forintit. A párt ezt most bíróságon támadja meg, az viszont egyelőre nem világos, hogy mivel.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt május 15-én átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére – írja a nepszava.hu a Magyar Államkincstár a lapnak adott válasza alapján. A lap információi szerint nincs helye fellebbezésnek, bírósághoz viszont fordulhat az MKKP, hogy megtámadja a MÁK határozatát.

A visszafizetési kötelezettség akkor válik érvényessé, amikor a bíróság helyben hagyja a Magyar Államkincstár határozatát vagy a keresetindításra szánt 15 napos határidő eredménytelenül letelt.

Az MKKP korábbi listavezetője a lapnak elmondta,

megtámadják az államkincstár határozatát. Azt még nem tudja, milyen indokkal, de így még hónapokig elhúzódhat az ügy.

A Kutyapárt szorult helyzetbe került a MÁK határozata miatt, adománygyűjtést is indítottak, ami jelenleg 148 millió forintnál jár. Nagy Dávid május elején a lapnak elmondta, a beérkezett adományokkal, a kampányban tett megrendeléseik visszamondásával, a webshopból befolyó összegekkel és egyéb vagyontárgyaik értékesítésével együtt körülbelül 240 millió forintnál járnak. Ez kicsivel több mint egyharmada annak az összegnek, amit vissza kéne fizetniük.

Amennyiben nem sikerül maradéktalanul visszafizetniük a kampánypénzt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefoglalhatja a párt vagyontárgyait. Ha úgy sem jön össze a tartozás teljes összege, akkor könnyen a tisztségviselőkre, egyéni és listás jelölteket terheli a pénzvisszafizetési kötelezettség.

Kezdőlap    Belföld    Bíróságon támadja meg a Kutyapárt a kampánytámogatás visszafizetéséről szóló határozatot

bíróság

magyar államkincstár

visszafizetés

támogatás

kampány

kétfarkú kutya párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek
Rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén. A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Nemcsak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – figyelmeztetések

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új, korlátozott funkcionalitású fizetési számlát javasolt a fintech- és kriptocégek számára. Ennek segítségével ezek a vállalkozások közvetlenül is használhatnák a Fed fizetési infrastruktúráját, azonban nem kapnák meg a hagyományos bankoknak járó teljes körű védelmi hátteret.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal

Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal

A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 08:58
Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház
2026. május 21. 08:46
Sokan gyászolják a hős apát, aki kivitte az égő akkumulátort a házából, hogy fiát mentse
×
×