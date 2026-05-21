Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon

Több északi-parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdheti el a vízparti kikapcsolódást.

A melegebb, tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi-parti üzemeltetőket, hogy korán, már május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont – írja a borsonline.hu.

Igaz, több helyen a hivatalos, vízimentő-szolgálattal működő strandszezon jellemzően csak június közepén indul, az északi part több népszerű strandja már közzétette a nyitási dátumokat:

  • Csopakon a hivatalos strandszezon május 23-án indul, a bérletvásárlás viszont már május elejétől elérhető,
  • Balatonalmádiban a Wesselényi strandnál szintén május elején megkezdődött a jegy- és bérletértékesítés,
  • Tihanyban a Sajkodi strand május 15-től fogad vendégeket,
  • Siófokon a Nagystrand (Plázs) május 22-én nyit,
  • illetve Révfülöpön a Napfény strand már április végén is látogatható volt sétálójeggyel, a fürdőszezon azonban itt is június 20-án indul hivatalosan,
  • valamint Vonyarcvashegyen május 31-én tartanak szezonnyitót családi programokkal.

Az árak tekintetében a legtöbb fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára 1000 és 1800 forint között alakul. Több helyen továbbra is elérhetők kedvezmények gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak, jellemzően 800-1200 forintos sávban. Külön kiemelték, hogy a keszthelyi Helikon strand idén májustól szabadstrandként működik, így ingyenesen látogatható.

Azt viszont érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő-szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok „parkosított” üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős lehet a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás.

Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon"

A német katonai vezetés az orosz fenyegetettség miatt egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Csiki Varga Tamás elemző szerint a németek az éberség fenntartása miatt figyelmeztetnek az orosz katonai veszélyre, de ők sem számolnak egy hagyományos „invázióval” több százezer katona bevetésével, mert azt ma már akár drónokkal is meg lehet akasztani. Úgy véli, inkább provokációk, destabilizáló és egyéb kisebb volumenű műveletek fenyegetnek az oroszok részéről..
