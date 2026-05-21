Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon

A melegebb, tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi-parti üzemeltetőket, hogy korán, már május közepén megkezdjék a 2026-os strandszezont – írja a borsonline.hu.

Igaz, több helyen a hivatalos, vízimentő-szolgálattal működő strandszezon jellemzően csak június közepén indul, az északi part több népszerű strandja már közzétette a nyitási dátumokat:

Csopakon a hivatalos strandszezon május 23-án indul, a bérletvásárlás viszont már május elejétől elérhető,

Balatonalmádiban a Wesselényi strandnál szintén május elején megkezdődött a jegy- és bérletértékesítés,

Tihanyban a Sajkodi strand május 15-től fogad vendégeket,

Siófokon a Nagystrand (Plázs) május 22-én nyit,

illetve Révfülöpön a Napfény strand már április végén is látogatható volt sétálójeggyel, a fürdőszezon azonban itt is június 20-án indul hivatalosan,

valamint Vonyarcvashegyen május 31-én tartanak szezonnyitót családi programokkal.

Az árak tekintetében a legtöbb fizetős strandon a felnőtt napijegyek ára 1000 és 1800 forint között alakul. Több helyen továbbra is elérhetők kedvezmények gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak, jellemzően 800-1200 forintos sávban. Külön kiemelték, hogy a keszthelyi Helikon strand idén májustól szabadstrandként működik, így ingyenesen látogatható.

Azt viszont érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentő-szolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok „parkosított” üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős lehet a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás.