2026. május 21. csütörtök Konstantin
Tízéves a Yettel ProSuli programja. Ma már nem arra koncentrálnak, hogy eszközöket adjanak az iskoláknak, hanem arra, hogy tudással vértezzék fel a tanárokat, illetve a diákokat, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban – mondta az InfoRádióban a program szakmai vezetője.
Robotikaversenyektől az MI-ig: így nőtte ki magát a tízéves ProSuli

Tízéves a Yettel ProSuli programja. Ma már nem arra koncentrálnak, hogy eszközöket adjanak az iskoláknak, hanem arra, hogy tudással vértezzék fel a tanárokat, illetve a diákokat, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban – mondta az InfoRádióban a program szakmai vezetője.

A ProSuli programja azt segíti, hogy a tanítás és a tanulás hatékonyabb legyen a digitális megoldásokkal – mondta az InfoRádióban Koren Balázs. A legújabb kihívás a mesterséges intelligencia – tette hozzá a szakmai vezető.

„Az elején ennek a 10 évnek még a tabletek és az ehhez tartozó dolgok domináltak, inkább az eszközök, laptopok és társaik, és most az utóbbi néhány évben pedig abszolút a mesterséges intelligencia, ami dominál, illetőleg ami a legérdekesebb, legizgalmasabb, legtöbb kihívást jelenti a pedagógusok számára” – fogalmazott.

A kezdéskor öt iskola csatlakozott a programhoz, ma már 180-an vannak; több ezer tanárt ért el a program, elindult a ProSuli robotikaverseny, amiben az utóbbi évben már 170 csapat vett részt, de emellett online webináriumot indítottak ingyenesen, amire már az első alkalommal 1300 fölötti jelentkezés volt, és a folytatásban is nagy érdeklődés övezte a sorozatot – sorolta Koren Balázs.

Mint mondta, olyan, a tanárokat érdeklő, izgató problémákra keresnek megoldásokat, amiket röviden, gyorsan, egy-egy 45 perc vagy 90 perc alatt meg lehet beszélni, vagyis nem egy óriási, hosszú képzést kell elképzelni. Olyan problémákat keresnek, amiket egy online alkalom keretében át tudnak beszélni, hogy a végén mindenki egy kézzelfogható, használható tudást kapjon az MI világában – magyarázta.

„Az MI egy annyira új keletű terület, ez egy annyira új problémakör, hogy emiatt erről beszélni kell. Ettől nem kell félni, meg kell találni, hogy hogyan lehet használni, de mint minden digitális dolgot nem szabad túlzásba vinni” – mondta Koren Balázs, jelezve: a Yettel ProSuli program folytatódik és továbbra is alkalmazkodik a változásokhoz.

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén. A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Devizahitelesek tömegei járnak pórul a Tisza-kormány friss javaslatával?

Ahogy tegnap megírtuk, felfüggesztené a devizahiteles pereket Hantosi István és Melléthei-Barna Márton tiszás képviselők friss törvényjavaslata a későbbre ígért, az érintettek helyzetét rendező „jogalkotási lépések” megtételéig. Szándékával ellentétben a felfüggesztés többségében nem a devizahiteleseknek, hanem a bankoknak és követeléskezelőknek kedvezhet rövid távon: a felfüggesztés miatt később juthatnak pénzükhöz azok az adósok, akik bizonyítják a bíróságon, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az árfolyamkockázatról.

Hat év után újra közvetlen járat indult az Egyesült Államokba: órákat spórolhatnak az utazók

Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

