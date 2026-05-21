Robotikaversenyektől az MI-ig: így nőtte ki magát a tízéves ProSuli

A ProSuli programja azt segíti, hogy a tanítás és a tanulás hatékonyabb legyen a digitális megoldásokkal – mondta az InfoRádióban Koren Balázs. A legújabb kihívás a mesterséges intelligencia – tette hozzá a szakmai vezető.

„Az elején ennek a 10 évnek még a tabletek és az ehhez tartozó dolgok domináltak, inkább az eszközök, laptopok és társaik, és most az utóbbi néhány évben pedig abszolút a mesterséges intelligencia, ami dominál, illetőleg ami a legérdekesebb, legizgalmasabb, legtöbb kihívást jelenti a pedagógusok számára” – fogalmazott.

A kezdéskor öt iskola csatlakozott a programhoz, ma már 180-an vannak; több ezer tanárt ért el a program, elindult a ProSuli robotikaverseny, amiben az utóbbi évben már 170 csapat vett részt, de emellett online webináriumot indítottak ingyenesen, amire már az első alkalommal 1300 fölötti jelentkezés volt, és a folytatásban is nagy érdeklődés övezte a sorozatot – sorolta Koren Balázs.

Mint mondta, olyan, a tanárokat érdeklő, izgató problémákra keresnek megoldásokat, amiket röviden, gyorsan, egy-egy 45 perc vagy 90 perc alatt meg lehet beszélni, vagyis nem egy óriási, hosszú képzést kell elképzelni. Olyan problémákat keresnek, amiket egy online alkalom keretében át tudnak beszélni, hogy a végén mindenki egy kézzelfogható, használható tudást kapjon az MI világában – magyarázta.

„Az MI egy annyira új keletű terület, ez egy annyira új problémakör, hogy emiatt erről beszélni kell. Ettől nem kell félni, meg kell találni, hogy hogyan lehet használni, de mint minden digitális dolgot nem szabad túlzásba vinni” – mondta Koren Balázs, jelezve: a Yettel ProSuli program folytatódik és továbbra is alkalmazkodik a változásokhoz.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.