Emberöléssel vádolták meg Raúl Castrót repülőgépek lelövése miatt – Kuba keményen üzent

Nyilvánosságra hozták a bűnvádat szerdán az Egyesült Államokban Raúl Castro volt kubai elnök ellen, akit emberöléssel vádolnak egy 1996-ban történt eset kapcsán, amikor kubai emigránsok által üzemeltetett civil repülőgépeket lőttek le.

A nyilvánosságra hozott vádirat szerint a most 94 éves Raúl Castro, a néhai Fidel Castro testvére és hivatali utódja adott parancsot 1996-ban arra, hogy a kubai haderő megsemmisítsen több kisrepülőt, amelyet egy Egyesült Államokban élő kubaiak által létrehozott szervezet üzemeltetett.

Raúl Castro a vádban szereplő bűncselekmények – bűnszervezetben elkövetett emberölés és repülőgép elpusztítása – elkövetése idején Kuba védelmi minisztere volt.

A vezető politikus mellett a kubai katonaság öt pilótája ellen is vádat emeltek, akik részt vettek a parancs végrehajtásában.

A vádiratot egy amerikai vádesküdtszék hagyta jóvá még áprilisban, de azt eddig titokban tartották, és az eljárás hivatalos bejelentésével a szövetségi főügyészség megvárta a Kubai Függetlenség Napját, amelyet szerdán tartottak, és amelynek alkalmából Marco Rubio kubai származású amerikai külügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök is köszöntőt adott ki.

Az 1996-os incidens során négyen meghaltak, amikor két kisrepülőgép lezuhant a Kuba és az Egyesült Államok közötti tengerszakaszon, miután a vád szerint a kubai haderő tüzet nyitott. Egy Cessna-típusú repülőnek sikerült elmenekülnie. A gépeket egy kubai emigránsok által alapított szervezet (Brothers to the Rescue) üzemeltette, és az volt a feladatuk, hogy a szigetországból tengeren menekülőket segítse a veszélyes út során, valamint felhívja a bajba került vízi alkalmatosságokra az amerikai parti őrség figyelmét.

Todd Blanche, az Egyesült Államok megbízott igazságügyi minisztere a népes kubai közösségnek otthont adó Miamiban tartott tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „négy meggyilkolt amerikai családjai 30 éve várnak az igazságszolgáltatásra”. A politikus kijelentette, hogy

meggyőződése szerint Raúl Castrót bíróság elé állítják, hiszen elfogatási parancs van ellene érvényben, és hozzátette, hogy megjelenhet „saját akaratából” vagy „más úton”.

A szövetségi főügyész pozícióját is betöltő megbízott igazságügyi miniszter az áldozatokkal kapcsolatban kijelentette, hogy „fegyvertelen civilek voltak, akik humanitárius küldetésként repültek, hogy megmentsék és megóvják azokat, akik az elnyomás elől a Floridai-szoroson keresztül menekültek”.

Kuba: ez bohózat

A kubai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok tevékenységének célja „felerősíteni a hazug narratívát, és igazolni a kubai nép elleni agressziót”.

Bohózatnak nevezte a Raúl Castro volt kubai elnök elleni amerikai vádakat Bruno Rodriguez, a karibi szigetország külügyminisztere szerdán.

„Elítéljük az Egyesült Államok kormányának bohózatát, amely törvénytelen és illegitim vádat hozott fel a kubai forradalom egyik vezetőjével, Raúl Castro Ruz tábornokkal szemben” – írta a kubai diplomácia vezetője az X-en.

„Ez egy olyan akció, amely hazugságokat terjeszt, és arra irányul, hogy elkendőzze a jól dokumentált történelmi tényeket azokról az eseményekről, amelyek oda vezettek, hogy Kuba légterében jogszerű önvédelem keretében lelőttek a »Testvérek segítségre sietnek« nevű terrorista szervezethez tartozó két repülőgépet” – tette hozzá.

A kubai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok tevékenységének célja „felerősíteni a hazug narratívát, és igazolni a kubai nép elleni agresszió felerősítését”.

Rodriguez úgy fogalmazott, hogy ezeket az intézkedéseket „ugyanaz a kormány hozza, amely részt vett a Kuba elleni terrorcselekmények és erőszakos cselekmények szervezésében és végrehajtásában a saját területéről, és amely nemrég közel 200 embert ölt meg bírósági eljárás nélkül a Karib-tenger és a Csendes-óceán nemzetközi vizein a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos feltételezett kapcsolatok miatt”.

Hangsúlyozta, hogy „Kuba nem mond le az önvédelemhez fűződő elidegeníthetetlen jogáról”. Leszögezte egyben, hogy határozottan támogatják Raúl Castrót, „és rendíthetetlenül elkötelezettek a haza, a forradalom és a szocializmus védelme mellett”.

Feszült kapcsolatok Az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatok az 1959-es forradalom óta feszültek, és Donald Trump amerikai elnök visszatérése óta tovább romlottak: Trump 2025 januári hivatalba lépése után azonnal visszahelyezte Kubát az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listájára.

A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű "Brothers to the Rescue" (Testvérek segítségre sietnek) kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül többen amerikai állampolgárok voltak.

Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában. Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben.