Havanna, 2018. május 1.Raúl Castro volt kubai elnök, a Kommunista Párt főtitkára a munka ünnepe alkalmából rendezett felvonuláson a havannai Forradalom téren 2018. május 1-jén. (MTI/EPA/Alejandro Ernesto)
Nyitókép: MTI/EPA/Alejandro Ernesto

Emberöléssel vádolták meg Raúl Castrót repülőgépek lelövése miatt – Kuba keményen üzent

Infostart / MTI

A vád szerint a néhai Fidel Castro öccse és későbbi utódja harminc évvel ezelőtt parancsba adta több, kubai emigránsok által üzemeltetett kisrepülőgép lelövését. A kubai külügyminiszter bohózatnak nevezte a Raúl Castro elleni amerikai vádakat.

Nyilvánosságra hozták a bűnvádat szerdán az Egyesült Államokban Raúl Castro volt kubai elnök ellen, akit emberöléssel vádolnak egy 1996-ban történt eset kapcsán, amikor kubai emigránsok által üzemeltetett civil repülőgépeket lőttek le.

A nyilvánosságra hozott vádirat szerint a most 94 éves Raúl Castro, a néhai Fidel Castro testvére és hivatali utódja adott parancsot 1996-ban arra, hogy a kubai haderő megsemmisítsen több kisrepülőt, amelyet egy Egyesült Államokban élő kubaiak által létrehozott szervezet üzemeltetett.

Raúl Castro a vádban szereplő bűncselekmények – bűnszervezetben elkövetett emberölés és repülőgép elpusztítása – elkövetése idején Kuba védelmi minisztere volt.

A vezető politikus mellett a kubai katonaság öt pilótája ellen is vádat emeltek, akik részt vettek a parancs végrehajtásában.

A vádiratot egy amerikai vádesküdtszék hagyta jóvá még áprilisban, de azt eddig titokban tartották, és az eljárás hivatalos bejelentésével a szövetségi főügyészség megvárta a Kubai Függetlenség Napját, amelyet szerdán tartottak, és amelynek alkalmából Marco Rubio kubai származású amerikai külügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök is köszöntőt adott ki.

Az 1996-os incidens során négyen meghaltak, amikor két kisrepülőgép lezuhant a Kuba és az Egyesült Államok közötti tengerszakaszon, miután a vád szerint a kubai haderő tüzet nyitott. Egy Cessna-típusú repülőnek sikerült elmenekülnie. A gépeket egy kubai emigránsok által alapított szervezet (Brothers to the Rescue) üzemeltette, és az volt a feladatuk, hogy a szigetországból tengeren menekülőket segítse a veszélyes út során, valamint felhívja a bajba került vízi alkalmatosságokra az amerikai parti őrség figyelmét.

Todd Blanche, az Egyesült Államok megbízott igazságügyi minisztere a népes kubai közösségnek otthont adó Miamiban tartott tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „négy meggyilkolt amerikai családjai 30 éve várnak az igazságszolgáltatásra”. A politikus kijelentette, hogy

meggyőződése szerint Raúl Castrót bíróság elé állítják, hiszen elfogatási parancs van ellene érvényben, és hozzátette, hogy megjelenhet „saját akaratából” vagy „más úton”.

A szövetségi főügyész pozícióját is betöltő megbízott igazságügyi miniszter az áldozatokkal kapcsolatban kijelentette, hogy „fegyvertelen civilek voltak, akik humanitárius küldetésként repültek, hogy megmentsék és megóvják azokat, akik az elnyomás elől a Floridai-szoroson keresztül menekültek”.

Bruno Rodriguez, Kuba külügyminisztere bohózatnak nevezte szerdán a Raúl Castro volt kubai elnök elleni amerikai vádakat.

„Elítéljük az Egyesült Államok kormányának bohózatát, amely törvénytelen és illegitim vádat hozott fel a kubai forradalom egyik vezetőjével, Raúl Castro Ruz tábornokkal szemben”

– írta a kubai diplomácia vezetője az X-en.

„Ez egy olyan akció, amely hazugságokat terjeszt, és arra irányul, hogy elkendőzze a jól dokumentált történelmi tényeket azokról az eseményekről, amelyek oda vezettek, hogy Kuba légterében jogszerű önvédelem keretében lelőttek a »Testvérek segítségre sietnek« nevű terrorista szervezethez tartozó két repülőgépet” – tette hozzá.

Kuba: ez bohózat

A kubai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok tevékenységének célja „felerősíteni a hazug narratívát, és igazolni a kubai nép elleni agressziót”.

Rodriguez úgy fogalmazott, hogy ezeket az intézkedéseket „ugyanaz a kormány hozza, amely részt vett a Kuba elleni terrorcselekmények és erőszakos cselekmények szervezésében és végrehajtásában a saját területéről, és amely nemrég közel 200 embert ölt meg bírósági eljárás nélkül a Karib-tenger és a Csendes-óceán nemzetközi vizein a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos feltételezett kapcsolatok miatt”.

Hangsúlyozta, hogy „Kuba nem mond le az önvédelemhez fűződő elidegeníthetetlen jogáról”. Leszögezte egyben, hogy határozottan támogatják Raúl Castrót, „és rendíthetetlenül elkötelezettek a haza, a forradalom és a szocializmus védelme mellett”.

A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű "Brothers to the Rescue" (Testvérek segítségre sietnek) kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül többen amerikai állampolgárok voltak.

Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában. Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

