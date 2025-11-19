Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Az aranyvécé, mint az ukrán korrupció szimbóluma, az előző ukrán vezetés idejéből eredeztethető – kezdte az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton. A posztszovjet térség szakértője felidézte: a korábbi elnök, Viktor Janukovics egy politikai fordulat után, 2014-ben menekült el az országból. Az ő egykori otthonából egy korrupcióellenes múzeumot csináltak; a ház mahagóni padlóval borított, és található benne John Lennon aláírásával ellátott zongorától bokszringen át állatkertig minden. Az említett aranyvécére viszont nem itt, hanem az igazságügyi miniszterének „arannyal telepakolt, ízlésficamoktól szenvedő” otthonában bukkantak.

Bendarzsevszkij Anton elmondása szerint az ez kvázi az ukrán fordulatnak a szimbólumává vált, miszerint a régi, szovjet mentalitással rendelkező Ukrajnának – „ahol annyit loptak, hogy Janukovics és az ő köréhez tartozó emberek még arany vécéket is csináltak maguknak” – vége, és az új Ukrajnában ez másképp lesz, felszámolják a korrupciót.

Az ígért alapkoncepcióból végül tizenegy év alatt oda jutottunk, hogy megint csak előkerült egy aranyvécé, ezúttal a Volodimir Zelejszkij köréhez tartozó Timur Mindics üzletember egyik ingatlanából. Ez pedig egyfajta összekötő kapocs lett a régi korrupciós és az új helyzet között, ami az Oeconomus igazgatója szerint azért is sajnálatos, mert az elmúlt bő tíz évben nagy utat tett meg Ukrajna a korrupció felszámolása terén. Sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerült ezt a mélyen gyökerező, a szocialista–kommunista korszakra jellemző ügyeskedést – ami Fehéroroszországra és Oroszországra is halmozottan jellemző – kiirtani Ukrajnában.

Sőt, jelek szerint a háború még fel is erősítette ezek a problémákat – mondta. Annál is inkább, mert a háború egyrészt meggazdagodási lehetőség sok ember számára, másrészt zárttá tesz olyan átjárható transzparens rendszereket, amelyek egyébként a 2014-es fordulat után jellemzőek voltak Ukrajnára. „Mert azok, akik most már több mint hat éve hatalmon vannak, a pozícióik úgymond be vannak biztosítva, és egyre kevésbé tartanak attól, hogy leváltják őket, hogy fény derül arra, amit csinálnak, és sajnos egyre inkább elmentek ebbe a korrupciós irányba” – fogalmazott Bendarzsevszkij Anton.

Ismeretes, november 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban. Az Oeconomus igazgatója szerint ez a „legveszélyesebb helyzet”, amivel Volodimir Zelenszkij szembesült az elmúlt években. A NABU nagyon komoly visszaéléseket talált, miszerint az energetikai szektorban lévő projektpénzeknek a 10-15 százaléka kenőpénz formájában érvényesül. Tehát volt egy olyan alapelv, hogy mindenki, aki az ukrán energetikai szektor számára dolgozott, annak le kellett perkálnia az összegek 10-15 százalékát, ami – az ügy jelenlegi állása szerint – a Zelenszkij korábbi üzlettársának koordinálásával különböző emberekhez ment, és akár az igazságügyi miniszter is érintett lehet.

Mindez belpolitikai szempontból sokkal veszélyesebb, mint más korrupciós ügy, mert emberközelibb:

Ukrajnában ugyanis nem rendhagyó, ha arról hall az ember, hogy elloptak nagyon sok pénzt, de egész más a helyzet, amikor arról szólnak a hírek, hogy a hatalmi elit legfelsőbb köreihez tartozó emberek loptak, miközben mondjuk nem hoznak helyre egy orosz támadásban elpusztult transzformátorállomást, és emiatt nem jutnak áramhoz az emberek, nincs meleg víz és fűtés – magyarázta Bendarzsevszkij Anton. „Tehát ez az, ami átüti ingerküszöböt, és ami társadalmi szempontból nagyon sokat jelent.”

Ami a külpolitikai vetületet illeti, Ukrajnának az egyik fő üzenete a külvilág felé az volt, hogy ez már egy másik Ukrajna, nem az, ami korábban volt: ráállnak az európai útra, kiirtják a korrupciót, reformokat hajtanak végre a demokrácia terén, stb., ezzel szemben kiderült, hogy súlyos gondok vannak. Az egyik az, hogy az energetikai szektorba nagyon sok európai forrás megy be, és ha ennek egy részét ellopja az ukrán elit, akkor az gondokat okozhat Ukrajna támogatottságában az európai vezetés részéről – mondta a posztszovjet térség szakértője.

A másik probléma, hogy felmerül egy bizalmi válság is, hiszen ha Ukrajna azt állította, hogy kontrollálják a helyzetet, felgöngyölítenek minden korrupciós ügyet, sőt, nincs is már korrupció, de közben kiderül, hogy hát ez nem így van, akkor „vajon mi a helyzet a többi, például az igazságügyi- vagy a médiareform terén? Ha hasonlóan ment végbe ezeknek a reformoknak az implementálása, akkor miről beszélünk? Akkor

lehetséges, hogy Ukrajna európai uniós tagsága még sincs annyira közel, mint ahogy az ukrán tisztviselők állítják?”

– fogalmazott Bendarzsevszkij Anton, megismételve: ez a lehető legrosszabb helyzet, amivel Zelenszkij vezetése szembesül.

Az Oeconomus igazgatója nem gondolná, hogy a kipattant korrupciós ügy kapcsán bármelyik szerv is valakinek a külső megrendelését végezte volna; ezt egy 15 hónapos nyomozás eredménye, és a nyilvánosságra hozott adatok alapján a korrupcióellenes hivatal legalább 2024 óta lehallgatta az ügy érintettjeit, köztük a már említett Timur Mindics üzletembert. Zelenszkij először orosz befolyással vádolta a NABU-t, de nem most, hanem még a nyáron, amikor a vezetés meg is próbálta a hivatalt alárendelni az elnöki adminisztrációnak. Sőt, alá is rendelték, csak egy héttel később visszakoztak, mert az Európai Unió vezetői azt mondták, hogy ellenkező esetben befagyasztják az európai forrásokat. Bendarzsevszkij Anton megjegyezte: akkor még nem lehetett pontosan érteni, hogy miért teszi ezt Zelenszkij, de most már világossá vált, hogy valószínűleg azért, mert kiderült: a legmagasabb szintre ér fel a NABU nyomozása.

Mindenesetre nem gondolná, hogy valaki meg akarja buktatni Zelenszkijt, mert ez az ügy mindeninek kínos… – mondta a szakértő, hozzátéve: kivéve persze az oroszok, akik most biztosan dörzsölik a markukat, mondván, ők szóltak: „ezek ilyen korruptak, és nem érdemes őket támogatni”. Nyilván Moszkva érdekelt az ukrán belpolitikai destabilizációban, Zelenszkij hatalmának meggyengülésében, és abban, hogy lemondjon, bár „ettől azért még távol vagyunk”, hiszen rá nézve nincsenek terhelő bizonyítékok, és egyelőre a baráti köre és a miniszterei érintettek a korrupciós ügyben, ami persze az Európai Uniónak is kínos. Miközben a háború negyedik évében csökken Ukrajna támogatottsága, hiszen az európai gazdaság sem áll jól. „Nehéz elfogadtatni az emberekkel, hogy éveken keresztül küldünk forrásokat egy másik országnak, és nem tudni, hogy még meddig. Ha azt mondanák, hogy még két évig kell támogatni Ukrajnát, és vége lesz a háborúnak, és mindenki boldog lesz, akkor más lenne a helyzet” – fogalmazott a posztszovjet térség szakértője.

