Donald Trump arcképével ellátott útleveleket bocsát ki az Egyesült Államok, a gúnyolódás is megindult

Washingtonban a Donald Trump hivatalos elnöki portréjával ellátott útlevelet fogják kiadni az igénylőknek mindaddig, amíg tart a limitált készlet. Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott design.

A közösségi médiában többen gúnyolódni kezdtek a kezdeményezésen, amelyet egyesek diktátorok gyakorlatához hasonlítottak. Ezekre a bírálatokra reagálva a Fehér Ház az X-re kitett egy képet egy Barack Obama arcképével ellátott washingtoni tömegközlekedési bérletről, amelyet Obama hivatalba lépésének alkalmából adtak ki 2009-ben.

Patriot passport unlocked. ?



Limited edition. Stamped for America 250. ?? pic.twitter.com/86uxPS1FEk — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását. Bevezette például az úgynevezett „Trump Aranykártya" vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére.

Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is, és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként. A John F. Kennedy Központot, Washington legnagyobb kulturális központját pedig átneveztette Trump Kennedy Központtá.