ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.15
usd:
311.19
bux:
132857.65
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BREAKING!   Megszűnik a DK
×
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Donald Trump arcképével ellátott útleveleket bocsát ki az Egyesült Államok, a gúnyolódás is megindult

Infostart / MTI

Az amerikai elnök képével ellátott útleveleket bocsátanak ki az Egyesült Államokban az ország fennállásának 250. évfordulója alkalmából – jelentette be a washingtoni Fehér Ház.

Washingtonban a Donald Trump hivatalos elnöki portréjával ellátott útlevelet fogják kiadni az igénylőknek mindaddig, amíg tart a limitált készlet. Az Egyesült Államok más területén vagy online igényelt úti okmányokban marad az eddig megszokott design.

A közösségi médiában többen gúnyolódni kezdtek a kezdeményezésen, amelyet egyesek diktátorok gyakorlatához hasonlítottak. Ezekre a bírálatokra reagálva a Fehér Ház az X-re kitett egy képet egy Barack Obama arcképével ellátott washingtoni tömegközlekedési bérletről, amelyet Obama hivatalba lépésének alkalmából adtak ki 2009-ben.

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását. Bevezette például az úgynevezett „Trump Aranykártya" vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére.

Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is, és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként. A John F. Kennedy Központot, Washington legnagyobb kulturális központját pedig átneveztette Trump Kennedy Központtá.

donald trump

útlevél

fehér ház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint nem minden előzmény nélküli az erős Emírségek kilépése az olajkoalícióból, de legalább olyankor történt, amikor nem rengeti meg a világpiacot – legalábbis addig, amíg zárva van a Hormuzi-szoros. Felkészül: Venezuela.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×