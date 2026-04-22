Egy másik ország dunai kikötőjét vásárolta meg Románia

A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt (mintegy 19 milliárd forint) fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért. Az APM vállalta, hogy minimum 28 millió dollár (közel 9 milliárd forint) értékű beruházásokat hajt végre a kikötőben.

Az APM részvényeinek 80 százaléka a román közlekedésügyi minisztérium tulajdonában van, egy 20 százalékos részvénycsomag pedig egy román befektetési alapé.

Az olajterminállal is rendelkező, tengeri hajók fogadására is alkalmas giurgiulesti kikötő üzemeltetője és többségi tulajdonosa 2004 óta az ICS Danube Logistic holland cég volt, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonában áll. A kisebbségi tulajdonnal a chisinaui kormány rendelkezett, amely 2023 szeptemberében jelentette be, hogy külföldi partnert keres a kikötő bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A bukaresti kormány már akkor jelezte, hogy megvásárolná a moldovai kikötőt.

„Az átvétellel Románia határozottan elkötelezte magát a giugiulesti kikötő fejlesztése mellett, vállalva pozíciójának megszilárdítását az új geopolitikai és gazdasági környezetben. Fontos, a kikötő kapacitásának növelését célzó hosszú távú beruházásokra kerül majd sor" – közölte a szállításügyi tárca.

Giurgiulesti a moldovai-román határ déli részén, a Prut folyó dunai torkolatánál fekszik, a legfontosabb romániai folyami kikötővárostól, Galactól (Galati) mintegy 15 kilométerre. A bukaresti szállításügyi minisztérium szerint elképzelhető, hogy a két várost autópályával vagy gyorsforgalmi úttal kössék össze, a két kikötő pedig partneri viszonyban, egymást kiegészítve működjön.