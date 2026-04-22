2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Egy, az óceán felszíne alatt készült kép.
Nyitókép: Unsplash

Egy másik ország dunai kikötőjét vásárolta meg Románia

Infostart / MTI

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulesti kikötőjét – írja a profit.ro a bukaresti szállításügyi minisztérium közleménye alapján.

A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt (mintegy 19 milliárd forint) fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért. Az APM vállalta, hogy minimum 28 millió dollár (közel 9 milliárd forint) értékű beruházásokat hajt végre a kikötőben.

Az APM részvényeinek 80 százaléka a román közlekedésügyi minisztérium tulajdonában van, egy 20 százalékos részvénycsomag pedig egy román befektetési alapé.

Az olajterminállal is rendelkező, tengeri hajók fogadására is alkalmas giurgiulesti kikötő üzemeltetője és többségi tulajdonosa 2004 óta az ICS Danube Logistic holland cég volt, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonában áll. A kisebbségi tulajdonnal a chisinaui kormány rendelkezett, amely 2023 szeptemberében jelentette be, hogy külföldi partnert keres a kikötő bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A bukaresti kormány már akkor jelezte, hogy megvásárolná a moldovai kikötőt.

„Az átvétellel Románia határozottan elkötelezte magát a giugiulesti kikötő fejlesztése mellett, vállalva pozíciójának megszilárdítását az új geopolitikai és gazdasági környezetben. Fontos, a kikötő kapacitásának növelését célzó hosszú távú beruházásokra kerül majd sor" – közölte a szállításügyi tárca.

Giurgiulesti a moldovai-román határ déli részén, a Prut folyó dunai torkolatánál fekszik, a legfontosabb romániai folyami kikötővárostól, Galactól (Galati) mintegy 15 kilométerre. A bukaresti szállításügyi minisztérium szerint elképzelhető, hogy a két várost autópályával vagy gyorsforgalmi úttal kössék össze, a két kikötő pedig partneri viszonyban, egymást kiegészítve működjön.

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Ameddig a védett árat fenntartják, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában, Elmondta azt is, hogy Ázsiával ellentétben Európa egyelőre nem érzi igazán a Hormuzi-szoros lezárásának drámai hatásait, de ez rövidesen megváltozhat.
 

Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést", rengeteg nyári járatot töröltek

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Nagy változást jelentett be a Ryanair: könnyen lekésheti a gépét, ha nem figyel erre az új szabályra

November 10-től a Ryanair a jelenlegi 40 helyett 60 perccel a járatok indulása előtt lezárja a repülőtéri utasfelvételt és a poggyászfeladást. A légitársaság ezzel párhuzamosan szinte a teljes hálózatára kiterjeszti az önkiszolgáló poggyászfeladást, hogy csökkentse a várakozási időt - írja a hvg.hu.

Korábbi játékosa veheti meg a legendás spanyol fociklubot: így áll most a felvásárlás

A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

2026. április 22. 17:35
Energiautalványok, uniós szintre emelt tagállami olajkoordináció – lépések energiaválság idejére
2026. április 22. 17:24
Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést", rengeteg nyári járatot töröltek
