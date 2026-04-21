Vlagyimir Putyin aggódik az oroszországi választások miatt

„Ellenfeleink, ahogy nevezzük őket, vagy pontosabban az ellenségeink, elsősorban a külföldiek, megpróbálnak majd minden lehetőséget kihasználni az orosz társadalom megosztására és destabilizálására” – hangoztatta.

Putyin azt hangoztatta, hogy ezek a törekvések nem fognak sikerrel járni. Kifejezte meggyőződését, hogy az oroszok a szeptemberi választásokon a konstruktív elképzeléseket, a hazafiakat és a cselekvő embereket fogják előnyben részesíteni. Rámutatott, hogy a szavazáson először vesznek majd részt az – Ukrajnától elcsatolt – „új régiók” lakosai.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a „különleges hadművelet” veteránjai javítani tudják a helyi önkormányzatok munkáját, és hogy tapasztalatuk fontos a közösségi projektek megvalósításához. Elmondta, hogy sok volt katona már ma tisztségeket tölt be, egyebek között a bajtársaik és a katonacsaládok támogatása terén.

Oroszországban idén szeptember 20-án a szövetségi törvényhozás alsóháza mellett megválasztják majd tíz régió kormányzóját, 39 régió parlamentjét, továbbá számos önkormányzat vezetését is. Sok helyen várhatóan már szeptember 18-án és 19-én is lehet majd szavazni.