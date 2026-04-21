2026. április 21. kedd
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Vlagyimir Putyin aggódik az oroszországi választások miatt

Infostart / MTI

Nehéz körülmények között fogják tartani szeptemberben az orosz szövetségi parlamenti alsóházi választást, de nem fognak sikerrel járni a társadalom destabilizálását célzó kísérletek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden egy moszkvai önkormányzati díjátadó ünnepségen.

„Ellenfeleink, ahogy nevezzük őket, vagy pontosabban az ellenségeink, elsősorban a külföldiek, megpróbálnak majd minden lehetőséget kihasználni az orosz társadalom megosztására és destabilizálására” – hangoztatta.

Putyin azt hangoztatta, hogy ezek a törekvések nem fognak sikerrel járni. Kifejezte meggyőződését, hogy az oroszok a szeptemberi választásokon a konstruktív elképzeléseket, a hazafiakat és a cselekvő embereket fogják előnyben részesíteni. Rámutatott, hogy a szavazáson először vesznek majd részt az – Ukrajnától elcsatolt – „új régiók” lakosai.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a „különleges hadművelet” veteránjai javítani tudják a helyi önkormányzatok munkáját, és hogy tapasztalatuk fontos a közösségi projektek megvalósításához. Elmondta, hogy sok volt katona már ma tisztségeket tölt be, egyebek között a bajtársaik és a katonacsaládok támogatása terén.

Oroszországban idén szeptember 20-án a szövetségi törvényhozás alsóháza mellett megválasztják majd tíz régió kormányzóját, 39 régió parlamentjét, továbbá számos önkormányzat vezetését is. Sok helyen várhatóan már szeptember 18-án és 19-én is lehet majd szavazni.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Felszólító levelet kapott Magyar Pétertől a fideszes polgármester, máris visszaüzent Cser-Palkovics András

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

