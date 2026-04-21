2026. április 21. kedd Konrád
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Donald Trump „nagyszerű” dolgot sejt Iránnal kapcsolatban

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy szerinte Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni, a megállapodás pedig „nagyszerű" lesz.

Az elnök a CNBC televíziónak kedden adott telefoninterjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok „nagyon erős tárgyalási pozícióban van", célja pedig, hogy eljusson oda, ahova 47 éven keresztül egyetlen amerikai elnök sem tudott eljutni, azaz megoldja az Irán által jelentett fenyegetést.

Az elnök „hatalmas sikernek" nevezte az iráni kikötőkre egy héttel ezelőtt bevezetett blokádot, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok tartja teljes ellenőrzése alatt a Hormuzi-szorost.

Donald Trump szintén kedden internetes közösségi oldalán egy egy mondatos bejegyzésben azt állította, hogy Irán több alkalommal megsértette a 10 napos tűzszünetet, ami kedd éjszaka lejár.

Az elnök egy másik bejegyzésben üzenetet küldött a teheráni vezetőknek, akik – az elnök szavai szerint – „hamarosan tárgyalni fognak az amerikai elnök képviselőivel". Üzenetében nyolc halálra ítélt nő szabadon engedését kérte az iráni hatóságoktól, és azt írta, hogy „nagyon hálás lenne", ha Irán teljesítené a kérést, amit figyelembe vennének a béketárgyalásokon is. „Nagyszerű kezdet lenne a tárgyalásainkhoz" – fogalmazott Donald Trump.

A Trump-kormány szándéka és előzetes közlése szerint kedden folytatódnak Iszlámábádban a béketárgyalások Iránnal, amelyen az amerikai delegációt J.D. Vance alelnök vezeti. Hogy mikor ülhetnek ténylegesen tárgyalóasztalhoz a felek, egyelőre a washingtoni kormány sem közölte.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

A Pentagon kedden ismertette Donald Trump elnök 2027-es pénzügyi évre szóló, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetési javaslatának részleteit. Ez az összeg a második világháború utáni időszak legnagyobb éves növekedését jelenti az amerikai védelmi kiadásokban.

Kvíz: Mit tudsz gyönyörű bolygónkról, a Földről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

Kvíz: Mit tudsz gyönyörű bolygónkról, a Földről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

A környezetvédelmi világnap alkalmából a mai kvíz a Föld bolygóval kapcsolatos.

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

2026. április 21. 17:08
A Volkswagent még az ág is húzza, két nagy márka láthatja kárát az újabb költségcsökkentésnek
2026. április 21. 16:56
Ukrán bejelentés a Barátság kőolajvezetékről
