Az Icelandair légitársaság egyik gépe egy repülőtér termináljánál.
Hajmeresztő dolgot művelt az izlandi légitársaság pilótája egy utasokkal teli géppel – videó

Az Icelandair egyik pilótája lakott terület fölött hajtott végre alacsony áthúzást egy utasszállító repülővel – a társaság eljárást indított ellene.

Vizsgálatot indított az Icelandair izlandi légitársaság egy nyugdíj előtt álló pilótája ellen, aki április 11-én engedély nélkül hajtott végre alacsony áthúzást egy utasokkal teli Boeing 757-200-assal lakott terület felett – írja az Airportal.hu.

A beszámoló szerint a nyugdíjazása előtti utolsó repülésén a kapitány eltért az előírt megközelítési profiltól, és alacsony magasságon átrepült szülővárosa, az Izland partjaitól délre található, kis szigetcsoporton fekvő Vestmannaeyjabaer felett.

A manőver következtében a térség mintegy 4500 lakosa közül többen erős zajról és rezgésről számoltak be, többen attól tartottak, hogy a repülőgép balesetet szenved.

A bejelentések alapján az utasszállító gép körülbelül 100 méteres magasságban haladt el a település felett, ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg. Az sem világos, hogy az utasokat tájékoztatták-e a manőverről.

A gép végül gond nélkül leszállt a célállomáson, Keflavíkban, ám az eset miatt belső vizsgálat indult, és sajtóértesülések szerint a hatóságokat is értesítették. A hírek egyelőre nem tértek ki arra, hogy a járat személyzete értesítette-e a légiforgalmi irányítást arról, hogy eltérnek a megközelítési eljárástól, illetve hogy kaptak-e tőlük engedélyt a manőverre.

Az Icelandair hangsúlyozta, hogy az ilyen alacsony magasságban végrehajtott áthúzás nem szerepelt a repülési tervben, és azt nem engedélyezték előzetesen. A vállalat üzemeltetési vezetője szerint a menetrend szerinti repülés szigorúan szabályozott eljárásokon alapul, amelyek nem tesznek lehetővé ilyen eltéréseket. A pilótára váró esetleges következményekkel kapcsolatban sem közöltek még információkat.

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Az elmúlt 24 órában nagyon feltekrte a támadások intenzitását az orosz haderő: több mint 600 drónt és több tucat rakétát indítottak Ukrajna ellen. Az észak-donyecki fronton elérték a támadók Szofiivkát, így alig 25 kilométerre vannak Kramatorszktól, a megye de facto adminisztratív központjától. A béketárgyalások közben teljesen leálltak, Trump Iránnal foglalkozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel pénteken.

A digitális eszközök problémás használata, avagy a függőség mindig több tényező együttjárása nyomán alakul ki.

Iran says Lebanon is an "integral part" of the ceasefire with the US, as Trump urges "no more killing".

