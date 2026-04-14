ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.57
usd:
308.39
bux:
139104.42
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cégtábla a China Evergrande kínai ingatlanfejlesztõ csoport hongkongi székháza bejáratánál 2021. szeptember 14-én. A válallat elõzõ nap bejelentette, hogy szeptemberben várhatóan jelentõsen csökkeni fognak az eladásai. Az Evergrande jelenleg a világ legeladósodottabb cége.
Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre

Evergrande-botrány: további vádak és egy beismerés

Infostart / MTI

Bűnösnek vallotta magát csalás és más pénzügyi bűncselekmények vádjában Kína korábban piacvezető ingatlanfejlesztő cége, a China Evergrande Group alapítója egy sencseni bíróság előtt – közölte a helyi bíróság kedden.

A beszámoló szerint Hszü Csia-jin az ellene és a vállalat ellen folyó eljárás során elismerte többek között a pénzügyi forrásokkal való visszaélést, a tiltott forrásgyűjtést és a lakossági betétek jogellenes bevonását. Hszü az ügyben megbánását fejezte ki – fogalmaztak.

A bíróság tájékoztatása szerint az alapító és a cég ellen további vádak is felmerültek, köztük illegális hitelezés, értékpapír-kibocsátással kapcsolatos visszaélések és vesztegetés – tették hozzá.

Az ügyben az ítélethirdetés későbbi időpontban várható, ennek dátumát egyelőre nem közölték.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, amely elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált.

A cég alapítóját 2023-ban vették őrizetbe a hatóságok, azóta nem jelent meg nyilvánosan. A kínai értékpapír-felügyelet 2024-ben pénzbírsággal sújtotta és életre szólóan eltiltotta a tőkepiactól, miután megállapította, hogy a vállalat egyik fő egysége meghamisította pénzügyi adatait.

A hongkongi bíróság 2024 elején elrendelte az Evergrande felszámolását a jelentős adósságállomány és a sikertelen szerkezetátalakítási kísérletek miatt, ami nyomán a társaság részvényeinek kereskedését is többször felfüggesztették a hongkongi tőzsdén.

kína

csalás

ingatlanfejesztő

pénzügyi bűncselekmény

evergrande

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

A 2025 szeptemberében elindult Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben. A lakosság egyre nagyobb adósságot vállal a saját jövedelme és a fedezeti ingatlanok értékének arányában. A kockázatokat azonban az adósok oldalán a hosszú távra fixált alacsony, támogatott kamatok, a bankok oldalán pedig az MNB 2025 őszén már bevezetett prudenciális lépései mérséklik. A jegybank a következő időszakban is aktívan nyomon követi a lakáshitel-piaci kockázatokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

A Balaton irányába tartóknak érdemes türelemmel készülniük: az M7-esen több szakaszon is sávlezárások és terelések lassítják a haladást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

The US says it will allow ships through the Strait of Hormuz - if they are not going to or from Iranian ports. Tracking data showed at least two tankers passing through on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 11:15
Iskolai lövöldözés volt Törökországban, a merénylő magával is végzett
2026. április 14. 10:39
Az AfD újraindítaná az Északi Áramlatot
×
×