Evergrande-botrány: további vádak és egy beismerés

A beszámoló szerint Hszü Csia-jin az ellene és a vállalat ellen folyó eljárás során elismerte többek között a pénzügyi forrásokkal való visszaélést, a tiltott forrásgyűjtést és a lakossági betétek jogellenes bevonását. Hszü az ügyben megbánását fejezte ki – fogalmaztak.

A bíróság tájékoztatása szerint az alapító és a cég ellen további vádak is felmerültek, köztük illegális hitelezés, értékpapír-kibocsátással kapcsolatos visszaélések és vesztegetés – tették hozzá.

Az ügyben az ítélethirdetés későbbi időpontban várható, ennek dátumát egyelőre nem közölték.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, amely elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált.

A cég alapítóját 2023-ban vették őrizetbe a hatóságok, azóta nem jelent meg nyilvánosan. A kínai értékpapír-felügyelet 2024-ben pénzbírsággal sújtotta és életre szólóan eltiltotta a tőkepiactól, miután megállapította, hogy a vállalat egyik fő egysége meghamisította pénzügyi adatait.

A hongkongi bíróság 2024 elején elrendelte az Evergrande felszámolását a jelentős adósságállomány és a sikertelen szerkezetátalakítási kísérletek miatt, ami nyomán a társaság részvényeinek kereskedését is többször felfüggesztették a hongkongi tőzsdén.