2026. április 13. hétfő Ida
2019. december 19-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivőjéről egy moszkvai sajtóértekezleten. 2020. május 12-én Dmitrij Peszkovot kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Moszkva „türelemmel megvárja”, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Infostart / MTI

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

„Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével” – mondta.

Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amihez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

„Hallottunk a bejelentéseket (Magyar Péter részéről), amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz” – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy

Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

„Érdekeltek vagyunk benne, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre” – nyilatkozott.

Azt javasolta a sajtótájékoztató részvevőit, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet túlbecsülni.

Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.

„Nem hiszem, hogy ennek köze lenne az orosz-ukrán konfliktus alakulásának kilátásaihoz. Ez a jelek szerint két különböző folyamat. Ezért nem látok itt semmiféle összefüggést” – mondta a Kreml szóvivője.

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter

Történelmi politikai fordulat után megszólal Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartja a vasárnap esti választási győzelmet követően. A párt győzelmével lezárul Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP 16 éve tartó kormányzása. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

Bod Péter Ákos: súlyos gazdasági örökséget kap a nyakába a Tisza-kormány, már az első héten kiderülhet, mekkora a baj

Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

