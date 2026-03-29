Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Szlovákia megvétózza az Oroszország elleni következő uniós szankciós csomagot és blokkolja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, amennyiben az Európai Bizottság nem kényszeríti ki Kijevnél a Barátság kőolajvezeték szállításainak újraindítását – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök.

A szlovák kormányfő közösségi oldalán közzétett videóüzenetében élesen bírálta az ukrán vezetést és az Európai Bizottságot (EB), miután Ukrajna két hónappal ezelőtt leállította az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül. Fico szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése nyíltan ellenséges lépés, amely súlyos gazdasági károkat okoz Szlovákiának.

„Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az index.hu idézi a szlovák kormányfőt, aki szerint Ukrajna az orosz gáz tranzitjának leállítása után másodszor tett barátságtalan lépést Pozsonnyal szemben, miközben gátolja a helyzet műszaki felmérését is, mivel nem enged be európai szakértőket a vezeték állítólagos sérüléseinek vizsgálatára.

Robert Fico szerint az orosz olajszállítás elmaradása és a közel-keleti konfliktus együttes hatása miatt az üzemanyagárak Szlovákiában és a közép-európai régióban is meredeken emelkedni kezdtek, egyes esetekben a literenkénti két eurós szintet közelítik.

A parameter.sk riportot közölt a helyzetről. Ebben a többi között azt írják: Egy töltőállomáson a dízelkutat lezárták, tankolni csak a kasszánál történő bejelentés után lehet. „Kamerán ellenőrizzük a rendszámokat” – mondják. „Patthelyzet az egész. A fáradt kamionos mérgelődését is megértem, de mi csak így tudjuk megoldani.” - panaszkodott a kutas. Egy másik kúton a lassabb kiszolgálás jelenti a legnagyobb gondot. Nemcsak a külföldiek, a helyiek is gyakran összezavarodnak.

A szlovák miniszterelnök leszögezte: kormánya nem enged a brüsszeli nyomásnak, és a jövőben is a nemzeti érdekek védelmét tartja elsődlegesnek, függetlenül az Európai Bizottság politikai elvárásaitól.

Hóvihar, orkán: munkában a mentőcsapatok Magyarország szomszédjában

Hóvihar, orkán: munkában a mentőcsapatok Magyarország szomszédjában

Több száz beavatkozást hajtottak végre a városi szolgálatok azt követően, hogy orkánerejű széllel kísért vihar csapott le Zágráb területére csütörtökön és pénteken - közölte szombaton Luka Korlaet alpolgármester. Közben Bosznia-Hercegovinában erőteljes havazás és intenzív esőzés okozott áradásokat, áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat.

Újra Antonelli tündökölt: Japánban is nyert az olasz csodagyerek, öt hét szünetre vonul az F1

Újra Antonelli tündökölt: Japánban is nyert az olasz csodagyerek, öt hét szünetre vonul az F1

Antonelli zsinórban második versenyét nyerte, így már az összetettben is ő vezet. A Forma 1-ben legközelebb május elején rendeznek versenyhétvégét.

Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally recognised government accuses Iran of "dragging" the country into the war.

