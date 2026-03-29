Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

A szlovák kormányfő közösségi oldalán közzétett videóüzenetében élesen bírálta az ukrán vezetést és az Európai Bizottságot (EB), miután Ukrajna két hónappal ezelőtt leállította az orosz olaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül. Fico szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése nyíltan ellenséges lépés, amely súlyos gazdasági károkat okoz Szlovákiának.

„Ha az Európai Bizottság Ukrajna érdekeit Szlovákia elé helyezi, felejtse el a 20. szankciós csomag iránti támogatásunkat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az index.hu idézi a szlovák kormányfőt, aki szerint Ukrajna az orosz gáz tranzitjának leállítása után másodszor tett barátságtalan lépést Pozsonnyal szemben, miközben gátolja a helyzet műszaki felmérését is, mivel nem enged be európai szakértőket a vezeték állítólagos sérüléseinek vizsgálatára.

Robert Fico szerint az orosz olajszállítás elmaradása és a közel-keleti konfliktus együttes hatása miatt az üzemanyagárak Szlovákiában és a közép-európai régióban is meredeken emelkedni kezdtek, egyes esetekben a literenkénti két eurós szintet közelítik.

A parameter.sk riportot közölt a helyzetről. Ebben a többi között azt írják: Egy töltőállomáson a dízelkutat lezárták, tankolni csak a kasszánál történő bejelentés után lehet. „Kamerán ellenőrizzük a rendszámokat” – mondják. „Patthelyzet az egész. A fáradt kamionos mérgelődését is megértem, de mi csak így tudjuk megoldani.” - panaszkodott a kutas. Egy másik kúton a lassabb kiszolgálás jelenti a legnagyobb gondot. Nemcsak a külföldiek, a helyiek is gyakran összezavarodnak.

Szlovák intézkedések Szlovákiában néhány napja lépett hatályba az a kormányrendelet, amely 30 napra korlátozza a tankolható gázolaj mennyiségét, és egyúttal kettős árazást vezetett be: a szlovákiai rendszámú autók tulajdonosai kedvezményes áron juthatnak üzemanyaghoz, míg a külföldiek jóval drágábban tankolnak.

A szlovák miniszterelnök leszögezte: kormánya nem enged a brüsszeli nyomásnak, és a jövőben is a nemzeti érdekek védelmét tartja elsődlegesnek, függetlenül az Európai Bizottság politikai elvárásaitól.