2026. március 26. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Európa két súlyos hibát is elkövetett

Infostart / MTI

Az iráni háborút az új világrend részeként kell értelmezni, ahol a nagyhatalmak ismét a saját nemzeti érdekeik szerint cselekszenek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Mario Nawfal amerikai politikai kommentátornak adott interjújában.

A kormányfő szerint egy ilyen helyzetben nem az a kérdés, hogyan kellene alakítani a világpolitikát, hanem az, hogy annak milyen következményei vannak Magyarország számára. „Számomra az első kérdés mindig az, hogy ez mit jelent Magyarországra nézve” – fogalmazott. Hozzátette: nem az a dolga, hogy elképzelje, mit kellene tennie az Egyesült Államoknak, hanem az, hogy a magyar következményeket nézze. Úgy látja, sok magyar azt gondolja, hogy más európai vezetők is így járnak el, de ez nincs így.

Amit én csinálok, az Európában egyáltalán nem általános – fogalmazott.

A miniszterelnök azt mondta, hogy korábban a nemzeti érdekek nem érvényesültek ilyen módon, most viszont a világ visszatért ahhoz az állapothoz, ahol a nagyhatalmak a saját érdekeik mentén cselekszenek, és az Egyesült Államok is ezt teszi.

Az iráni vezetés felszámolása közelebb vihet a békéhez, ugyanakkor ha ez nem sikerül, akkor egy még nagyobb, bonyolultabb és hosszabb háború következhet – vélekedett.

A közel-keleti helyzetről szólva saját tapasztalataira hivatkozott, jelezve, hogy miniszterelnök volt az iraki háború idején, Afganisztán megtámadásakor, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások idején is. „Öreg róka vagyok” – jegyezte meg, hozzátéve: pontosan tudja, mennyire nehéz ebben a térségben bármilyen eredményt elérni. Be lehet menni, de kijönni szinte lehetetlen – mutatott rá.

Szavai szerint nem az a kérdés, hogyan kellene átszervezni a Közel-Keletet – az a nagyfiúk dolga –, hanem az, hogy milyen következményekkel kell számolni Magyarországon. Ezzel kapcsolatban két fő kockázatot nevezett meg: a migrációt és az energiaárakat.

A migrációról azt mondta, Európában több ország nem volt képes nemet mondani a korábbi hullámokra, és most óriási bajban vannak, nem látják a kiutat, elvesztették identitásukat. Magyarország ezzel szemben meg tudta védeni magát, és nincs olyan birodalmi múltja sem, amely miatt más népességek jogot formálnának a betelepülésre. Irán esetében kiemelte: egy 90 milliós országról beszélünk, ahol mintegy négymillió afgán menekült él. Ha Irán nem tudja tovább kezelni ezt a helyzetet, ezek az emberek Törökországon keresztül a Balkán felé indulhatnak, és elérhetik Magyarországot.

Az energiaárakkal kapcsolatban felidézte, hogy az ukrajnai háború kezdete után Magyarország energiaimportjának ára egy év alatt 7 milliárd euróról 17 milliárd euróra nőtt, ami 10 milliárd euró veszteséget jelentett. Ha az iráni konfliktus miatt az árak ismét emelkednek, az újabb súlyos gazdasági következményekkel jár – tette hozzá.

Európáról azt mondta, hogy két súlyos hibát is elkövetett: az egyik, hogy az európai politikai elit gúnyt űzött Donald Trump amerikai elnökből, és ezzel lerombolta a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal. A másik, hogy politikai okokból lemondtak az olcsó orosz energiáról, amit politikai őrültségnek nevezett. Szerinte Európa előbb-utóbb visszakényszerül ezekhez a forrásokhoz.

Meglátása szerint Európa „birodalmi irányba” halad, miközben a valódi ereje a nemzetállamokból fakad. Az európai együttműködés eredeti elképzelését – a nemzetek közötti együttműködés és a háborúk elkerülése – fantasztikusnak tartotta, de ami most történik, az szerinte rossz irány. Európa elvesztette a keresztény gyökereit, és nem tud választ adni arra, mi a saját küldetése.

Közép-Európa azonban „mentálisan teljesen más”, mint Nyugat-Európa, és készen áll az ugrásra – mutatott rá. A térségben szerinte megvan az energia és a hit, ezért a következő tíz évben versenyképesebb lehet. Ehhez azonban szükséges a racionális kapcsolat Oroszországgal, mert az „Oroszországgal folytatott üzlet nélkül nem lehetünk sikeresek”.

Az ukrajnai háború kirobbanásával kapcsolatban a kormányfő azt mondta: Oroszország éveken át jelezte, hogy biztonsági kérdésként tekint Ukrajna nyugati integrációjára, és helyzet csak akkor stabilizálható, ha Ukrajna nem válik a nyugati struktúrák részévé, hanem ütközőzóna marad Oroszország és a Nyugat között, mert ellenkező esetben a konfliktus újra és újra ki fog törni.

Donald Trumppal való kapcsolatáról beszélve kijelentette: ő volt az egyetlen Európában, aki már 2015-ben pozitívan állt Trumphoz. Már akkor úgy látta, hogy a nyugati elit „kifáradt, unalmas és új ötletek nélkül van”, túlságosan akadémikus, és szükség van egy másfajta vezetőre, aki nemcsak beszél, hanem cselekszik is.

A világrendről szólva hangsúlyozta: hiba azt gondolni, hogy bárki legyőzheti Kínát, mert „Kína egyszerűen legyőzhetetlen”. A világ nem egypólusú lesz, hanem legalább két meghatározó központtal működik majd, a nyugati országoknak pedig egyszerre kell versenyezniük és együttműködniük Kínával, saját gazdasági és politikai rendszerük védelmezése közepette.

Arra is emlékeztetett, hogy a politikában könnyű elveszíteni a fókuszt: a vezetők könnyen belecsúsznak abba a hibába, hogy globális problémákat akarnak megoldani, miközben ez nem az ő feladatuk. A politikus elsődleges feladata az, hogy a saját népével foglalkozzon, és az ő érdekeit képviselje, ezért minden helyzetben ahhoz kell visszatérni, hogy egy döntés mit jelent a saját ország számára - fogalmazott a miniszterelnök.

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Az iráni háború és a közel-keleti válság következményeként újabb migrációs hullám indulhat meg a jövőben Európa felé. Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: Irán nemcsak küldő, hanem befogadó ország is, így ha a perzsa államban még tovább romlik a biztonsági vagy a gazdasági helyzet, tömegek kelhetnek útra Európa irányába.
Orbán Viktor terrorállamnak nevezte Ukrajnát

Esztergomban folytatta országjárását a Fidesz-KDNP elnöke.
 

Kit szorít most az idő az iráni háborúban?
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság?
Miért van szükség az euró bevezetésére?
 
Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Nemzeti Republikánus Kongresszusi Bizottság adománygyűjtő rendezvényén tartott beszédet.

Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók

A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Iran's foreign minister says they have "no intention of negotiating for now", while the White House says its war goals have almost been met.

