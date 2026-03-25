2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Orosz drón darabjai egy légicsapásban találatot kapott élelmiszerboltnál a kelet-ukrajnai Kramatorszk nagyvárosban 2026. február 23-án. A kramatorszki önkormányzat szerint egy civil megsérült a támadásban.
Nyitókép: MTI/EPA/Tommaso Fumagalli

Idegen drónok repültek be az észt és a lett légtérbe

Infostart / MTI

Egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország, és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén, mindhárom drón lezuhant, emberekre nem jelentettek veszélyt – közölték szerdán a tallinni és rigai hatóságok.

A hadsereg szakértői és mentőegységek a drónok lezuhanásának helyszínein dolgoznak, hogy összegyűjtsék és megvizsgálják a roncsdarabokat. Az incidens sem a lakosságot, sem a közbiztonságot nem fenyegeti – hangsúlyozták a kiadott közleményekben. Egyelőre nem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónokról van-e szó, a hatóságok ezt is vizsgálják.

Az észt és lett hatóságok jelezték, hogy a drónok az orosz és fehérorosz légtér felől érkeztek. A Lettországban lezuhant drón valószínűleg ukrán volt – írta Evika Silina lett miniszterelnök az X közösségi platformon.

Az észt légtérbe belépett drón az észt belbiztonsági szolgálat jelentése szerint az Auvere erőmű kéményének ütközött Ida-Viru megyében. A helyi idő szerint szerdán hajnalban 3 óra 43 perckor történt incidens során az észt hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg, és az áramellátó infrastruktúra sem károsodott. Az észt kormány az eset miatt rendkívüli kabinetülést hívott össze.

Lettországban egy katonai szóvivő a televízióban arról tájékoztatott, hogy hajnali 2 óra 19 perckor a radar egy ismeretlen repülő tárgyat észlelt, amely Oroszország felől berepült a lett légtérbe. Körülbelül 20 perccel később a drón Dobricina falu közelében, Kraslava település területén magától felrobbant anélkül, hogy a riasztott légvédelem beavatkozott volna.

Ezt megelőzően, hajnali egy óra előtt egy másik drón hatolt be a lett légtérbe Fehéroroszország felől, majd elkanyarodva tovább repült Oroszország felé.

A lett szóvivő közlése szerint feltételezhető, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök mindkét esetben letértek a pályájukról, vagy az elhárítórendszerek beavatkozása miatt téves irányt vettek fel.

Ukrajna az éjszaka folyamán számos támadást hajtott végre Oroszország ellen, amelyek célpontjai között szerepelt a Finn-öbölben, az észt partokkal határos fontos orosz kikötőváros, Uszty-Luga is.

Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe.

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 13:58
Újabb csapás Iránban az atomerőműre, menekítik az orosz személyzetet
2026. március 25. 13:10
Szakértő a gáztranzit leállításáról: csak hosszabb távon fájhat a magyar lépés Ukrajnának
