INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka sajtótájékoztatót tart Kijevben 2023. december 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk

Beleállt az őt ért támadásokba Volodimir Zelenszkij lehetséges kihívója

Valerij Zaluzsnij sokáig volt az ukrán erők főparancsnoka, azonban megromlott a viszonya Volodimir Zelenszkijjel, és végül londoni nagykövet lett. Politikai ambíciói bevallása szerint nincsenek, pedig friss kutatások szerint akár meg is előzhetné a jelenlegi elnököt.

Valerij Zaluzsnij 48 évesen lett az ukrán erők főparancsnoka 2021-ben, ami meglepte a vezérkart. Az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése után ő volt megbízva a védelmi stratégia kidolgozásával, ám egyre nőtt a feszültség közte és Volodimir Zelenszkij elnök között. Végül 2024 februárjában az elnök felmentette a szolgálat alól, és londoni nagykövetté nevezte ki. Diplomataként az egykori főparancsnok távol maradt az ukrán politikától, de lojális maradta vezetéshez – írja az Index.

Nemrégiben az Associated Press-nek adott interjút Valerij Zaluzsnij, amiben nyíltan beszélt a Volodimir Zelenszkij elnökkel való feszült viszonyáról, így arról is, hogy a politikai vezetés folyamatosan beleszólt a 2023-as ukrán ellentámadás megtervezésébe is. Zaluzsnij arról is beszélt, hogy időről időre bírálta Zelenszkij katonai stratégiáját, de leginkább az fájt neki, hogy bizalmatlanság miatt egyszer az ukrán belső elhárítás rajtaütött az ő parancsnoki központján.

Az interjú után elindultak a találgatások, hogy a volt főparancsnok belép-e a hazai politikába. Az rbc.ua nevű ukrán hírportál szerint Valerij Zaluzsnij közvetlen környezete állítja, hogy nem készül visszatérni a kijevi belpolitikába, de lehet, hogy a nyilatkozattal akarta megerősíteni diplomáciai pozícióját, amely állítólag billeg. Ugyancsak a környezetéből szivárgott ki, hogy mostani médiaszereplése egyfajta válasz volt az ellene irányuló folyamatos médiatámadásokra. Ismert az is, hogy a londoni nagykövet köré egyelőre nem szerveződött semmiféle politikai csapat.

Volodimir Zelenszkij tanácsadói ezt egy politikai kampány bujtatott kezdeteként értékelték, az elnöki csapaton belüli keringő egyik elmélet szerint Zaluzsnijt az ellenzéki erők buzdították erre a lépésre, meggyőzve őt arról, hogy Ukrajna már a választások küszöbén áll.

A híresztelésekkel ellentétben Valerij Zalusznijnak nincs kész politikai stábja, közvetlen köréhez főként katonai szolgálata idején megismert barátai tartoznak. A közvélemény-kutatások adatai viszont azt mutatják, hogy Zaluzsnij értékelése továbbra is az elnökéhez hasonlóan magas, és egy esetleges második fordulóban akár meg is előzheti Volodimir Zelenszkijt.

Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben

Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben
A budapesti 13. egyéni választókerületben a fideszes Németh Balázs parlamenti frakciószóvivő és a tiszás Müller Anna ellen a DK-s Barkóczi Balázs próbálja megvédeni mandátumát az áprilisi országgyűlési választásokon. Herczeg Sándor politológus szerint ebben a kampányban a helyi problémák sokkal kisebb súllyal esnek latba, mint az országos problémák, és különösen Budapesten sokat számít, hogy milyen pártszínekben indulnak az egyéni jelöltek.
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a pénteki tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
 

Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Dróntámadások miatt felfüggesztették a kőolaj- és üzemanyag-exportot Oroszország két legnagyobb balti-tengeri kikötőjében, Primorszkban és Uszt-Lugában. Az eset tovább súlyosbítja a globális ellátási zavarokat, amelyeket a Hormuzi-szoros iráni lezárása okozott az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán.

Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül

Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

