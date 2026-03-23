Beleállt az őt ért támadásokba Volodimir Zelenszkij lehetséges kihívója

Valerij Zaluzsnij 48 évesen lett az ukrán erők főparancsnoka 2021-ben, ami meglepte a vezérkart. Az orosz-ukrán háború 2022 februári kitörése után ő volt megbízva a védelmi stratégia kidolgozásával, ám egyre nőtt a feszültség közte és Volodimir Zelenszkij elnök között. Végül 2024 februárjában az elnök felmentette a szolgálat alól, és londoni nagykövetté nevezte ki. Diplomataként az egykori főparancsnok távol maradt az ukrán politikától, de lojális maradta vezetéshez – írja az Index.

Nemrégiben az Associated Press-nek adott interjút Valerij Zaluzsnij, amiben nyíltan beszélt a Volodimir Zelenszkij elnökkel való feszült viszonyáról, így arról is, hogy a politikai vezetés folyamatosan beleszólt a 2023-as ukrán ellentámadás megtervezésébe is. Zaluzsnij arról is beszélt, hogy időről időre bírálta Zelenszkij katonai stratégiáját, de leginkább az fájt neki, hogy bizalmatlanság miatt egyszer az ukrán belső elhárítás rajtaütött az ő parancsnoki központján.

Az interjú után elindultak a találgatások, hogy a volt főparancsnok belép-e a hazai politikába. Az rbc.ua nevű ukrán hírportál szerint Valerij Zaluzsnij közvetlen környezete állítja, hogy nem készül visszatérni a kijevi belpolitikába, de lehet, hogy a nyilatkozattal akarta megerősíteni diplomáciai pozícióját, amely állítólag billeg. Ugyancsak a környezetéből szivárgott ki, hogy mostani médiaszereplése egyfajta válasz volt az ellene irányuló folyamatos médiatámadásokra. Ismert az is, hogy a londoni nagykövet köré egyelőre nem szerveződött semmiféle politikai csapat.

Volodimir Zelenszkij tanácsadói ezt egy politikai kampány bujtatott kezdeteként értékelték, az elnöki csapaton belüli keringő egyik elmélet szerint Zaluzsnijt az ellenzéki erők buzdították erre a lépésre, meggyőzve őt arról, hogy Ukrajna már a választások küszöbén áll.

A híresztelésekkel ellentétben Valerij Zalusznijnak nincs kész politikai stábja, közvetlen köréhez főként katonai szolgálata idején megismert barátai tartoznak. A közvélemény-kutatások adatai viszont azt mutatják, hogy Zaluzsnij értékelése továbbra is az elnökéhez hasonlóan magas, és egy esetleges második fordulóban akár meg is előzheti Volodimir Zelenszkijt.