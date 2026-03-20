Kim Dzsongun lánya egy tank volánja mögött tűnt fel

Harckocsivezetés közben fotózták le Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt és tinédzser lányát – írja a Reuters híradása nyomán az Index.

A KCNA állami hírügynökség által pénteken közzétett fotókon az látható, ahogy Kim Dzsue a vezetőfülkéből figyelmesen előre néz, haja lobog a szélben, miközben mosolygó apja a toronyhoz támaszkodik, három egyenruhás társaságában.

Az észak-koreai vezető lányát egyre gyakrabban lehet látni nyilvánosan. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, korábban egy rakétakísérletre kísérte el apját.

Kim Dzsongun csütörtökön tekintette meg a hadsereg gyakorlatát, ahol egy új típusú harckocsit mutattak be. A KCNA jelentése szerint a jármű kiváló támadó- és védekezőképességeket mutatott be drónok és páncéltörő rakéták ellen.