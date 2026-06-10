ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.84
usd:
308.17
bux:
133372.63
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dark clouds on blue sky with sunlight and flare.
Nyitókép: krungchingpixs / Getty Images

Beköszönthet a láthatatlan napelemek korszaka

Infostart

Szingapúri kutatók azon dolgoznak, hogy a napelemek ne legyenek többé olyan feltűnőek, mint most, hanem akár ablakba, eszközökbe, sőt, akár szemüveglencsébe is beépíthetők legyenek, így töltve fel ingyen energiával a mindennapjainkat.

A szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatói egy, a a hajszálnál is vékonyabb, félig átlátszó, perovszkit alapú napelemet fejlesztenek, ami viszont vékonysága ellenére figyelemreméltóan hatékony – írja az Interesting Engineering beszámolóuja nyomán a hvg.hu.

A különleges kristályszerkezetű perovszkitok hatékonyan nyelik el a napfényt, és olcsóbban gyártható velük napelem, mint a szilíciummal. A hagyományos napelemekkel szemben közvetett és szórt fényviszonyok mellett is képesek áramot termelni.

Emiatt különösen hasznosak a perovszkit-alapú napelemek a sűrűn beépített városi környezetben, ahol a szilícium-alapú napelemek hatékonysága az árnyékolás miatt gyakran romlik.

Emellett a félig átlátszó kialakítás azt is lehetővé teszi, hogy a napelemek ne legyenek zavaróak a szemnek. A kutatók már tesztelték is a napelem-változatokat, az átlátszatlan eszközökben a cellák a 10, 30 és 60 nanométer vastag perovszkit rétegek esetében körülbelül 7, 11 és 12 százalékos energiaátalakítási hatásfokot értek el. Egy 60 nanométer vékony perovszkit réteggel ellátott félig átlátszó cella pedig a látható fény körülbelül 41 százalékát engedte át, miközben a napfényt 7,6 százalékos hatásfokkal alakította át elektromos árammá.

A kutatócsoport úgy véli, a hasonló anyagokból készült félig átlátszó perovszkit napelemek lehetővé teszik a napfény átjutását, miközben továbbra is hasznos mennyiségű elektromos áramot termelnek, ami fontos olyan alkalmazásoknál, mint a napelemes ablakok, üveghomlokzatok és színezett épületfelületek.

A szakemberek szabadalmat nyújtottak be a technológiára, és jelenleg ipari partnerekkel együttműködve finomítják a gyártási folyamatot. Szeretnék javítani a tartósságot, miután éppen ez a perovszkit napelemek egyik legnagyobb problémája:

a nedvesség, a hő és az UV-sugárzás idővel károsíthatja az anyagot, ezért világszerte dolgoznak az ilyen szerkezetek stabilabbá tételén.

A kutatók mindezeken túl hangsúlyozták, hogy nem az a cél, hogy leváltsák a klasszikus napelemeket, hanem az, hogy olyan felületeket is bevonjanak az energiatermelésbe, amelyek eddig kihasználatlanok voltak ebből a szempontból.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Beköszönthet a láthatatlan napelemek korszaka

kutatás

technológia

fejlesztés

napelem

egyetem

szingapúr

napenergia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: így szegényednek el a magyar nyugdíjasok

Elemző: így szegényednek el a magyar nyugdíjasok

Magyarországon 2012 óta a nyugdíjasok relatív elszegényedése figyelhető meg – áll a Gazdaságkutató Intézet elemzésében. A tendencia részleteiről és az új kormány javaslatáról Stix Eriket, a GKI kutatóját kérdezte az InfoRádió.
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

A 110 oldalas javaslatcsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán.
 

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz Ria Novosztyi ukrán forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Kijev két városból is elköltözteti a lakosságot. Ugyanakkor az itteni helyzet csalóka, a front többi részén az oroszok egyre rosszabb helyzetben vannak. Például az ukrán dróncsapások miatt komoly üzemanyaghiány alakult ki Oroszország déli régióiban. A Krasznodari határterületen pánikszerű tankolási hullám indult el, míg a Krím félszigeten tovább szigorították a májusban bevezetett jegyrendszert – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal

Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal

Ha nincs saját fánk a kertben, akkor sem kell lemondani a friss, fáról szedett cseresznyéről: mutatjuk a legjobb hazai szedd magad helyeket, ahol idén érdemes kosarat ragadni.

BBC
Business Sport Travel Science
Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

The BBC travels with rebels to frontline positions in Myanmar to see how the war is unfolding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 06:34
Rács mögé kerül az Instagram
2026. június 10. 05:36
Hihetetlen hatással volt egy nagy adag varázsgomba egy súlyosan Alzheimer-kóros betegre
×
×