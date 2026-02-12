Összeomlott egy autópálya-viadukt az esőzések miatt Portugáliában - videó

Miguel Pinto Luz hozzátette, hogy a történteknek nem voltak áldozatai. Az autópálya azon szakaszát, ahol a viadukt található, szerda délután későn, egy gát részleges átszakadása után mindkét irányban lezárták a forgalom elől. Az omlás néhány órával később történt.

"A víz sebessége és erőssége... ez egy egészen rendkívüli helyzet" - nyilatkozott a miniszter, aki a helyszínre látogatott. Hangsúlyozta, "bizonyára hetekbe telik, mire ez az infrastruktúra újra működőképes lesz". Mintegy tizenöt, sziklákkal megrakott teherautót mozgósítottak az átszakadt gátfal megerősítésére. A gát áttörése azt követően történt, hogy két héten át halálos viharok sújtották Portugáliát, jelentős károkat okozva.

#Aerials: Dike partly collapsed in the central region of #Coimbra, #Portugal ?? as prime minister urged residents in flood-hit areas to leave their homes ? #flooding pic.twitter.com/jvOVFPYmPr — ShanghaiEye?official (@ShanghaiEye) February 12, 2026

Szerda este egy vonat kisiklott, miután az ország középső részén fekvő Abrantes település közelében a sínekre hullott törmeléknek ütközött, áldozatok nem voltak. Több vasútvonalon is szünetel a közlekedés Portugáliában.

A Kristin, Leonardo és Marta ciklonok után Portugáliában ezen a héten ismét árvíz- és áradásveszély miatt adtak ki riasztást a heves esőzések nyomán.

Az Ibériai-félsziget az éghajlatváltozás első vonalában van Európában.

Az országban egyre hosszabbak hőhullámok, valamint egyre gyakoribbak és intenzívebbek az esőzések. "Csak az elmúlt két napban a csapadékmennyiség elérte Portugália egész évi átlagos csapadékmennyiségének 20 százalékát" - nyilatkozott szerdán este Maria da Graca Carvalho környezetvédelmi miniszter.

Portugal Flood Crisis 2026 — Worst Flooding in Decades Brings the Nation to Its Knees



Portugal is facing a serious flood crisis in 2026 after a series of powerful storms brought torrential rain, overflowing rivers, and widespread flooding across central, southern, and north. pic.twitter.com/y8qtFqtP4w — ? Babyverse & Wisdom AI ? (@BabyverseAI) February 11, 2026

Azt követően, hogy kedd este a bírálatok hatására lemondott Maria Lúcia Amaral belügyminiszter, a kormánynak péntek reggel a parlament előtt kell magyarázatot adnia a válság kezelésére tett intézkedéseiről.