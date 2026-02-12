ARÉNA - PODCASTOK
Áradások sújtják Portugáliát a heves zivatarok miatt.
Nyitókép: X / Antonio Costa

Összeomlott egy autópálya-viadukt az esőzések miatt Portugáliában - videó

Infostart / MTI

A Portugáliát sújtó heves zivatarok miatt szerda este részben összeomlott az A1-es autópálya viaduktja, amely Lisszabont köti össze Portóval, az ország középső részén fekvő Coimbra város közelében, miután megrepedt egy gát a Mondego folyó jobb partján - jelentette be a portugál infrastrukturális miniszter.

Miguel Pinto Luz hozzátette, hogy a történteknek nem voltak áldozatai. Az autópálya azon szakaszát, ahol a viadukt található, szerda délután későn, egy gát részleges átszakadása után mindkét irányban lezárták a forgalom elől. Az omlás néhány órával később történt.

"A víz sebessége és erőssége... ez egy egészen rendkívüli helyzet" - nyilatkozott a miniszter, aki a helyszínre látogatott. Hangsúlyozta, "bizonyára hetekbe telik, mire ez az infrastruktúra újra működőképes lesz". Mintegy tizenöt, sziklákkal megrakott teherautót mozgósítottak az átszakadt gátfal megerősítésére. A gát áttörése azt követően történt, hogy két héten át halálos viharok sújtották Portugáliát, jelentős károkat okozva.

Szerda este egy vonat kisiklott, miután az ország középső részén fekvő Abrantes település közelében a sínekre hullott törmeléknek ütközött, áldozatok nem voltak. Több vasútvonalon is szünetel a közlekedés Portugáliában.

A Kristin, Leonardo és Marta ciklonok után Portugáliában ezen a héten ismét árvíz- és áradásveszély miatt adtak ki riasztást a heves esőzések nyomán.

Az Ibériai-félsziget az éghajlatváltozás első vonalában van Európában.

Az országban egyre hosszabbak hőhullámok, valamint egyre gyakoribbak és intenzívebbek az esőzések. "Csak az elmúlt két napban a csapadékmennyiség elérte Portugália egész évi átlagos csapadékmennyiségének 20 százalékát" - nyilatkozott szerdán este Maria da Graca Carvalho környezetvédelmi miniszter.

Azt követően, hogy kedd este a bírálatok hatására lemondott Maria Lúcia Amaral belügyminiszter, a kormánynak péntek reggel a parlament előtt kell magyarázatot adnia a válság kezelésére tett intézkedéseiről.

