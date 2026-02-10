ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
Egy csapat különböző színű ló a legelőn.
Nyitókép: Unsplash

Videón, ahogy egy tucat elszabadult ló keltett pánikot egy brit településen

Infostart

A tizenkét szökött ló a kisváros főutcáján trappolt végig, az autósok is kénytelenek voltak félreállni.

Elszabadult lovak vágtattak végig egy nottinghamshire-i település utcáin, pánikot okozva az autósok és a helyiek körében. A járművek kénytelenek voltak hirtelen fékezni és félrehúzódni, miközben a csapat akadálytalanul száguldott át az utcákon – írja a The Sun híradása nyomán az Index.

A 12 ló egy közeli istállóból szökhetett meg, miután február 1-én végigvágtatott a kisváros utcáin. A váratlan jelenet teljesen meglepte a lakókat, akik egy nyugodt vasárnap délutánra számítottak. A térfigyelő kamerák felvételein jól látszik, ahogy az autók fékeznek és félreállnak, hogy elkerüljék az ütközést az elszabadult állatokkal. A rendőrség tájékoztatása szerint

senki sem sérült meg, viszont az állatok több kertet is letapostak és járművekben is kárt tettek.

Egy helyi lakos szerint egyik pillanatról a másikra történtek az események, olyan volt, mintha egy westernfilm elevenedett volna meg. Azt hozzátette, hogy a lovak szerencsére egy kevésbé forgalmas időszakban szabadultak el, mert könnyen komoly baleset is történhetett volna.

A rendőrség rövid időn belül a helyszínre érkezett, miután a megriadt lakosok értesítették őket. A rendőrség szerint az esetet sikerült gyorsan és biztonságosan kezelni, a hatóságok segítségével a tulajdonos hamar összeterelte az elszökött állatokat.

A szökevényekről a városka térfigyelő kamerái is készítettek felvételt:

