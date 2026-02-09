ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.7
usd:
316.29
bux:
129631.93
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Online kommentek, családi telefonszámok, üzleti e-mail-címek – most dől el, mi mindent kérnek az Amerikába utazóktól

Infostart

Emellett szükséges lehet hozzáférést adni az elmúlt években használt összes e-mail címünkhöz és telefonszámunkhoz is.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szigorít a beutazási feltételeken az USA, az ESTA elektronikus beutazási engedélyezési rendszeren keresztül beadott kérelmek elbírálásához a korábbiaknál jóval több adatot meg kell adniuk az ország területére lépő személyeknek.

Fontos, hogy az új rendelkezések a legfeljebb 90 napos turistavízumokra vonatkoznának. A változásokat a Federal Registerben, az Amerikai Egyesült Államok kormányának hivatalos közlönyében kommunikálták. Eszerint a következőket lehet szükséges a hatóságok rendelkezésére bocsátani:

  • az utazó elmúlt öt évben használt (privát és üzleti) telefonszámai
  • az elmúlt tíz évben használt (privát és üzleti) e-mail címei
  • családilag használt telefonok telefonszáma az elmúlt öt évből
  • családtagok neve, születési helye, ideje, lakhelye
  • a beküldött fotókhoz kapcsolódó IP-címek, illetve más metaadatok
  • biometrikus adatok az arcról, DNS-ről, íriszről, illetve az ujjlenyomatról

Emellett az elmúlt öt évben használt közösségimédia-fiókok elérhetőségét is biztosítani kell az ESTA-kérelem beadásához. Mindezeket Donald Trump amerikai elnök egy 2025 januári rendelete követeli meg, amelynek célja az Egyesült Államok terroristáktól való megvédése – olvasható a közreadott tervezetben.

Egyelőre az ESTA-űrlapban szerepel egy sor, amellyel hozzáférés adható a hatóságoknak a közösségimédia-fiókhoz. A hatóságok ezeket az információkat összevethetik az utazókról a rendszereikben rendelkezésre álló egyéb adatokkal, sőt, akár a nyilvános online viselkedést is áttekinthetik.

A teljes és valós információk megadásának elmulasztása az ESTA-engedély elutasítását eredményezheti.

Az ilyen szintű ellenőrzés példa nélküli a nyugati országokban, és az utazás előtti biztonsági ellenőrzések nagy arányú kiterjesztését jelenti.

Tervben van a hírek szerint az is, hogy fokozatosan megszüntessék a weboldalon keresztüli ESTA-igénylést, és erre az utazóknak csak egy telefonos alkalmazáson keresztül legyen módjuk. Itt pedig kötelezővé teszik a szelfifeltöltést, amit plusz biztonsági lépésnek szánnak az útlevélfotó feltöltésén kívül. Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala szerint ezeket a változtatásokat technológiai és biztonsági igények indokolják. A mobilalkalmazás lehetővé teszi

  • a biometrikus útlevélchip-ellenőrzést,
  • javítja a képhitelesség-ellenőrzést, és
  • csökkenti a harmadik feleken keresztül benyújtott kérelmekben előforduló csalásokat.

A tervezet 2025. december 10-én jelent meg és a napokban jár le a társadalmi egyeztetés 60 napos határideje – amennyiben jogilag nem támadják meg, automatikusan hatályba is lépnek a változtatások. Donald Trump korábban a tervezett változtatásokról elmondta, hogy biztonságot és hatékony védelmet szeretnének biztosítani az ország számára, és azt is biztosítani szeretnék, hogy „a rossz emberek ne léphessenek be az ország területére” – írta meg akkor a The Guardian.

Az intézkedés kritikái között szerepel, hogy a tervezett módosítások rossz hatással lesznek az egyesült államokbeli turizmusra, illetve hogy a rengeteg adat begyűjtése „orwelli szintű” megfigyelést tesz lehetővé, hiszen nemcsak az utazókat, hanem a kérelmekben szereplő amerikai vagy külföldi kapcsolataikat is monitorozhatják a hatóságok. Fennáll továbbá a veszélye annak, hogy a politikai véleménynyilvánítás alapján korlátozhatják a belépést az országba.

Amennyiben életbe lép, már a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolókat is érintheti az új protokoll.

A jelenlegi szabályozás szerint a magyar állampolgárok (a határon túliak is) 2025. szeptember 30-tól két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható. Az ára ősszel a kétszeresére, 21 dollárról 40-re emelkedett.

Az ESTA egy automatizált rendszer, amely különböző adatbázisokban ellenőrzi a jelentkezők adatait, meghatározva, hogy jogosultak-e a vízummentességi program keretében az Egyesült Államokba utazni. A kérelmet legalább az Amerikába tartó légi vagy tengeri fuvarozóval történő indulás előtt 72 órával be kell nyújtani online, de érdemesebb több időt hagyni arra az esetre, ha valamiért lassú az ügyintézés vagy probléma, netán elutasítás következne be.

Kezdőlap    Külföld    Online kommentek, családi telefonszámok, üzleti e-mail-címek – most dől el, mi mindent kérnek az Amerikába utazóktól

határellenőrzés

usa

esta

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
 

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új csúcs a Richternél!

Itt az új csúcs a Richternél!

A befektetői hangulatot elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások határozzák meg. Az ázsiai tőzsdéken remek hangulatban telt a nap, Európában is kisebb emelkedést láthatunk, a magyar tőzsdén új történelmi csúcsra került a Richter részvénye. A nemesfémek piacán folytatódnak a heves kilengések, ma épp felfelé indultak el az árfolyamok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on

Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on

A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Scottish Labour leader calls for Starmer to quit as cabinet ministers back PM

Scottish Labour leader calls for Starmer to quit as cabinet ministers back PM

Anas Sarwar says "the situation in Downing Street is not good enough". But - as Sarwar gives his news conference - a series of Starmer's colleagues come out to back him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 16:39
Egy magyar nőt és az apját találták holtan az ausztriai Welsben
2026. február 9. 16:00
Nagy bejelentést tett a lengyel nemzetvédelmi miniszter
×
×
×
×