Online kommentek, családi telefonszámok, üzleti e-mail-címek – most dől el, mi mindent kérnek az Amerikába utazóktól

Mint arról az Infostart is beszámolt, szigorít a beutazási feltételeken az USA, az ESTA elektronikus beutazási engedélyezési rendszeren keresztül beadott kérelmek elbírálásához a korábbiaknál jóval több adatot meg kell adniuk az ország területére lépő személyeknek.

Fontos, hogy az új rendelkezések a legfeljebb 90 napos turistavízumokra vonatkoznának. A változásokat a Federal Registerben, az Amerikai Egyesült Államok kormányának hivatalos közlönyében kommunikálták. Eszerint a következőket lehet szükséges a hatóságok rendelkezésére bocsátani:

az utazó elmúlt öt évben használt (privát és üzleti) telefonszámai

az elmúlt tíz évben használt (privát és üzleti) e-mail címei

családilag használt telefonok telefonszáma az elmúlt öt évből

családtagok neve, születési helye, ideje, lakhelye

a beküldött fotókhoz kapcsolódó IP-címek, illetve más metaadatok

biometrikus adatok az arcról, DNS-ről, íriszről, illetve az ujjlenyomatról

Emellett az elmúlt öt évben használt közösségimédia-fiókok elérhetőségét is biztosítani kell az ESTA-kérelem beadásához. Mindezeket Donald Trump amerikai elnök egy 2025 januári rendelete követeli meg, amelynek célja az Egyesült Államok terroristáktól való megvédése – olvasható a közreadott tervezetben.

Egyelőre az ESTA-űrlapban szerepel egy sor, amellyel hozzáférés adható a hatóságoknak a közösségimédia-fiókhoz. A hatóságok ezeket az információkat összevethetik az utazókról a rendszereikben rendelkezésre álló egyéb adatokkal, sőt, akár a nyilvános online viselkedést is áttekinthetik.

A teljes és valós információk megadásának elmulasztása az ESTA-engedély elutasítását eredményezheti.

Az ilyen szintű ellenőrzés példa nélküli a nyugati országokban, és az utazás előtti biztonsági ellenőrzések nagy arányú kiterjesztését jelenti.

Tervben van a hírek szerint az is, hogy fokozatosan megszüntessék a weboldalon keresztüli ESTA-igénylést, és erre az utazóknak csak egy telefonos alkalmazáson keresztül legyen módjuk. Itt pedig kötelezővé teszik a szelfifeltöltést, amit plusz biztonsági lépésnek szánnak az útlevélfotó feltöltésén kívül. Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala szerint ezeket a változtatásokat technológiai és biztonsági igények indokolják. A mobilalkalmazás lehetővé teszi

a biometrikus útlevélchip-ellenőrzést,

javítja a képhitelesség-ellenőrzést, és

csökkenti a harmadik feleken keresztül benyújtott kérelmekben előforduló csalásokat.

A tervezet 2025. december 10-én jelent meg és a napokban jár le a társadalmi egyeztetés 60 napos határideje – amennyiben jogilag nem támadják meg, automatikusan hatályba is lépnek a változtatások. Donald Trump korábban a tervezett változtatásokról elmondta, hogy biztonságot és hatékony védelmet szeretnének biztosítani az ország számára, és azt is biztosítani szeretnék, hogy „a rossz emberek ne léphessenek be az ország területére” – írta meg akkor a The Guardian.

Az intézkedés kritikái között szerepel, hogy a tervezett módosítások rossz hatással lesznek az egyesült államokbeli turizmusra, illetve hogy a rengeteg adat begyűjtése „orwelli szintű” megfigyelést tesz lehetővé, hiszen nemcsak az utazókat, hanem a kérelmekben szereplő amerikai vagy külföldi kapcsolataikat is monitorozhatják a hatóságok. Fennáll továbbá a veszélye annak, hogy a politikai véleménynyilvánítás alapján korlátozhatják a belépést az országba.

Amennyiben életbe lép, már a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolókat is érintheti az új protokoll.

A jelenlegi szabályozás szerint a magyar állampolgárok (a határon túliak is) 2025. szeptember 30-tól két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható. Az ára ősszel a kétszeresére, 21 dollárról 40-re emelkedett.

Az ESTA egy automatizált rendszer, amely különböző adatbázisokban ellenőrzi a jelentkezők adatait, meghatározva, hogy jogosultak-e a vízummentességi program keretében az Egyesült Államokba utazni. A kérelmet legalább az Amerikába tartó légi vagy tengeri fuvarozóval történő indulás előtt 72 órával be kell nyújtani online, de érdemesebb több időt hagyni arra az esetre, ha valamiért lassú az ügyintézés vagy probléma, netán elutasítás következne be.