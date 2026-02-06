Imanapot hirdet Amerikáért Donald Trump

Az amerikai elnök a hagyományos Nemzeti Imareggeli alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a május 17-ére tervezett eseményen az alapítókra és céljaikra emlékezve újra Istennek ajánlják az Egyesült Államokat egységes országként, az „Egy nemzet Isten alatt” (One nation under God) kifejezéshez híven, amely része az amerikai nemzeti hűségeskünek (Pledge of Allegiance).

„Amikor az alapítók kinyilvánították a halhatatlan igazságot, ami világszerte és mindörökké visszhangzott, azt is kinyilvánították, hogy a teremtőnk keze által mindannyian szabadnak és egyenlőnek lettünk teremtve” – fogalmazott Donald Trump. Elmondta, hogy

május közepén az Egyesült Államok minden részéről a fővárosba várják az amerikai polgárokat, hogy a központi Nemzeti Emlékhelyen (National Mall) közösen ünnepeljenek és adjanak hálát.

Az elnök az elmúlt több mint egy évben a hit és vallás érdekében tett intézkedéseiből kiemelte, a Fehér Ház hitügyi irodájának (Faith Office) megalakítását, valamint a Vallásszabadság Bizottság (Religious Freedom Commission) felállítását.

Donald Trump a világ keresztény közösségeinek védelmében tett lépések közül kiemelte a nigériai keresztényeket támadó iszlamista fegyveresek ellen 2025 decemberében végrehajtott légicsapást. A washingtoni imareggelin részt vett Nigéria elnökének keresztény felesége.