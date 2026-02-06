ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Olcsóbb a gyógyszer Donald Trump új honlapján keresztül

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este nevét viselő weboldalt indított, amelynek célja, hogy az amerikaiak kedvezményes áron jussanak hozzá gyógyszerekhez.

„Ma estétől a leggyakrabban felírt gyógyszerek tucatjai jelentősen csökkentett áron lesznek elérhetők minden fogyasztó számára egy új weboldalon, a TrumpRx.gov-on” – jelentette be a sajtónak tartott bemutatón.

Az amerikai elnök több mint tíz gyógyszergyártóval kötött megállapodást, hogy ezeket a kedvezményeket, amelyek szerinte a jelenlegi áraknál akár 80 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek, biztosítani tudja.

„Az amerikaiak régóta a világ legmagasabb gyógyszerárait fizetik. (...) Az amerikai nép valójában az egész világ gyógyszerköltségeit támogatta” – vélekedett Donald Trump.

Az amerikaiak valójában nem közvetlenül a weboldalon vásárolhatják meg a kívánt gyógyszert, de

a weboldalon keresztül kaphatnak egy gyógyszertárban beváltható utalványt, amely a megígért kedvezményt biztosítja.

Az amerikai elnök példaként említette az Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszert, amelyet a Novo Nordisk gyárt, és amely az árak csökkentését elfogadó óriáscégek közé tartozik: Trump szerint ennek a gyógyszernek az ára az Egyesült Államokban ezer dollárról 199 dollárra csökken.

„A jövőben nem szabad gyógyszert vásárolni anélkül, hogy ellenőriznénk, elérhetőek-e ezek a kedvezményes árak a weboldalon” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Mehmet Oz, aki a közegészségügyi biztosítási programot irányítja.

