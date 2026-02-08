Brutálisak a legfrissebb ukrán szankciók

"Ezeknek a fegyvereknek a gyártása lehetetlen lenne a kritikus külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni" - közölte Zelenszkij az X-en.

"Pontosan az ilyen vállalatok ellen vezetünk be új szankciókat" - szögezte le az elnök.

Az ukrán elnöki hivatal által közzétett két rendelet szerint a szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint a volt Szovjetunióból, az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó vállalatok is szerepelnek.

A négy éve tartó háború befejezésére irányuló tárgyalások ellenére Oroszország az elmúlt hónapokban jelentősen növelte az Ukrajna elleni rakétatámadások és dróncsapások mértékét és számát, támadásait az energia- és logisztikai szektorra összpontosítva.

Az erőművek és alállomások elleni támadások egész régiókat áram és fűtés nélkül hagytak, a fővárosban, Kijevben akár 20 órás áramszünetek is voltak.