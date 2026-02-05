Tüntetések több német városban a Maja T. elleni budapesti bíróság ítélet miatt

Az ítélet első fokon nyolc év fegyházbüntetés volt. A német állampolgársággal rendelkező, magát queernek valló Maja T. 2023 februárjában egy antifa csoport tagjaként Budapestre érkezett azzal a céllal, hogy a becsület napi felvonulás és emléktúra ellen tüntessen.

Célja azonban az ítélet szerint nem a bélés demonstráció, hanem az volt, hogy csoportosan támadjon meg véletlenszerűen kiválasztott embereket.

Maja T. a szerdai tudósítás szerint a bíróság előtt arról beszélt, hogy „valójában ő az áldozat mivel egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket”.

A rendőrség feltételezése szerint a támadók ruházatuk alapján választották ki „jobboldali kinézetű“ áldozataikat, kimerítve a közösség tagjai elleni erőszak bűntettét.

Maja T.-t Németországban vették őrizetbe, majd egy évvel a támadás után adták ki a magyar hatóságoknak.

A történteket ismertető német portálok beszámolói szerint nem sokkal az ítélet ismertté válása után több német városban, így Berlinben, Hamburgban, Drezdában, Frankfurtban és Lipcsében tüntetők százai vonultak az utcákra, tiltakozva az eljárás, illetve az ítélet ellen. A tüntetők – a Die Zeit tudósítása szerint a baloldali színtér támogatói – Berlinben még petárdákat is robbantottak.

Többek között azt követelték, hogy Maja T.-ét szállítsák vissza Németországba, és biztosítsanak számukra „tisztességes tárgyalást”.

Az ügyben megszólalt a külföldön tartózkodó Johann Wadephul német külügyminiszter is, aki, mint a Die Zeit fogalmazott, meglehetősen óvatosan reagált. A konzervatív politikus szerint „nem kötelező érvényű ítélet született egy uniós országban”.

„Az ítéletet tiszteletben tartjuk” – jelentette ki. Utalt arra is, hogy az ügyet a német külügyminisztérium konzuli csatornákon keresztül kezeli. Emlékeztetett arra, hogy kiadatási kérelmet nyújtottak be, és ez továbbra is érvényben van.

Wadephul nem kívánt bővebben nyilatkozni a magyar bírósági ítéletről. Korábban ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „magas szinten” kezeli az ügyet, és egyeztetni kíván a magyar féllel.

A budapesti ítélet ellen tiltakozott a német parlament, a Bundestag több pártja, így a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD, az ellenzéki Zöldek, továbbá a Baloldal Pártja. Képviselőik a jogállamisággal ellentétesnek minősítették az eljárást. Felszólították a német kormányt, hogy törekedjen Maja T. mielőbbi hazajuttatására.

A Bundestag párjai közül egyedül a radikális jobboldali AfD párt üdvözölte az ítéletet

Maja T.-ét 2023. decemberében tartóztatták le Berlinben, majd 2024. júniusában adták ki Magyarországnak. A német szövetségi alkotmánybíróság ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy a kiadatás az adott formában jogellenes volt, mivel akkor még nem volt ehhez általában jogilag kötelező érvényű ítélet.

A testület bírálta a Maja T.-t mint queer személyt sújtó börtönkörülményeket is.