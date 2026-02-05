ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.95
usd:
321.23
bux:
129819.11
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
A német Maya R., az antifa per negyedrendû vádlottja érkezik büntetõperének tárgyalására a Fõvárosi Törvényszéken 2026. február 3-án. A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bûnsegédként, bûnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerõs.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tüntetések több német városban a Maja T. elleni budapesti bíróság ítélet miatt

Infostart

Több német városban több száz ember vonult az utcára, hogy tiltakozzon a Fővárosi Törvényszék Maja T. perében első fokon hozott ítélet ellen. A német portálok által ismertetett vád szerint a nembináris Maja T. több szélsőbaloldali antifa társával együtt 2023-ban Budapesten feltételezett jobboldali szélsőségesekre támadt rá, kilencet megsebesített, hármat közülük súlyosan.

Az ítélet első fokon nyolc év fegyházbüntetés volt. A német állampolgársággal rendelkező, magát queernek valló Maja T. 2023 februárjában egy antifa csoport tagjaként Budapestre érkezett azzal a céllal, hogy a becsület napi felvonulás és emléktúra ellen tüntessen.

Célja azonban az ítélet szerint nem a bélés demonstráció, hanem az volt, hogy csoportosan támadjon meg véletlenszerűen kiválasztott embereket.

Maja T. a szerdai tudósítás szerint a bíróság előtt arról beszélt, hogy „valójában ő az áldozat mivel egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket”.

A rendőrség feltételezése szerint a támadók ruházatuk alapján választották ki „jobboldali kinézetű“ áldozataikat, kimerítve a közösség tagjai elleni erőszak bűntettét.

Maja T.-t Németországban vették őrizetbe, majd egy évvel a támadás után adták ki a magyar hatóságoknak.

A történteket ismertető német portálok beszámolói szerint nem sokkal az ítélet ismertté válása után több német városban, így Berlinben, Hamburgban, Drezdában, Frankfurtban és Lipcsében tüntetők százai vonultak az utcákra, tiltakozva az eljárás, illetve az ítélet ellen. A tüntetők – a Die Zeit tudósítása szerint a baloldali színtér támogatói – Berlinben még petárdákat is robbantottak.

Többek között azt követelték, hogy Maja T.-ét szállítsák vissza Németországba, és biztosítsanak számukra „tisztességes tárgyalást”.

Az ügyben megszólalt a külföldön tartózkodó Johann Wadephul német külügyminiszter is, aki, mint a Die Zeit fogalmazott, meglehetősen óvatosan reagált. A konzervatív politikus szerint „nem kötelező érvényű ítélet született egy uniós országban”.

„Az ítéletet tiszteletben tartjuk” – jelentette ki. Utalt arra is, hogy az ügyet a német külügyminisztérium konzuli csatornákon keresztül kezeli. Emlékeztetett arra, hogy kiadatási kérelmet nyújtottak be, és ez továbbra is érvényben van.

Wadephul nem kívánt bővebben nyilatkozni a magyar bírósági ítéletről. Korábban ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „magas szinten” kezeli az ügyet, és egyeztetni kíván a magyar féllel.

A budapesti ítélet ellen tiltakozott a német parlament, a Bundestag több pártja, így a kisebbik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD, az ellenzéki Zöldek, továbbá a Baloldal Pártja. Képviselőik a jogállamisággal ellentétesnek minősítették az eljárást. Felszólították a német kormányt, hogy törekedjen Maja T. mielőbbi hazajuttatására.

A Bundestag párjai közül egyedül a radikális jobboldali AfD párt üdvözölte az ítéletet

Maja T.-ét 2023. decemberében tartóztatták le Berlinben, majd 2024. júniusában adták ki Magyarországnak. A német szövetségi alkotmánybíróság ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy a kiadatás az adott formában jogellenes volt, mivel akkor még nem volt ehhez általában jogilag kötelező érvényű ítélet.

A testület bírálta a Maja T.-t mint queer személyt sújtó börtönkörülményeket is.

Kezdőlap    Külföld    Tüntetések több német városban a Maja T. elleni budapesti bíróság ítélet miatt

németország

magyarország

ítélet

antifa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.
 

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Ukrajnai háború: hadifogolycsere, öt hónapja nem volt ilyenre példa

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Koncessziós formában valósulhat meg egy új gyorsforgalmi út Magyarországon

Koncessziós formában valósulhat meg egy új gyorsforgalmi út Magyarországon

A Nemzeti Koncessziós Iroda feltételes közbeszerzési eljárást hirdetett egy 41 kilométeres gyorsforgalmi út megépítésére Vas vármegyében, szúrta ki az ugytudjuk.hu. Az új szakasz Kőszeget kötné össze Körmenddel, Szombathely érintésével, a beruházás pedig a korábbi kormányzati tervektől eltérően koncessziós, magánfinanszírozású formában valósulna meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt végre az F1-világbajnok Norris: így megy neki 2026-nak a címvédő

Megszólalt végre az F1-világbajnok Norris: így megy neki 2026-nak a címvédő

A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a trófeát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 17:04
Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről
2026. február 5. 16:56
Amerikai vizsgálat: az Európai Bizottság tíz éve titokban befolyásolja a közösségi médiát
×
×
×
×