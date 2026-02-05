ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Nyitókép: Pixabay.com

Sok ezren hitték azt, hogy elváltak, de tévedtek

Infostart

A jelenlegi lengyel kormány nem fogad el egyes döntéseket, amelyeket az előző kormány alatt hoztak meg.

Több ezer elvált lengyel állampolgár fedezte fel az elmúlt napokban, hogy az állam szemében lehet, hogy továbbra is házasságban élnek. Ez annak a mellékhatása, hogy Donald Tusk kormánya az előző kormány által bevezetett igazságszolgáltatási reformok visszavonásán dolgozik – írta meg a Politico.

Mint a cikkben olvasható, a problémára januárban derült fény, először Giżycko városában. Amikor egy elvált pár besétált a bíróságra, a vagyontárgyaik felosztásáról szóló papírmunkát elvégezni, kiderült, hogy az állam szempontjából soha nem is váltak el.

Mindez annak köszönhető, hogy Donald Tusk kormánya nem fogad el egyes döntéseket, amelyeket az előző, a PiS (Jog és Igazságosság) által vezetett kormány hivatali ideje alatt kinevezett bírók hoztak meg. A PiS 2015 és 2023 között volt kormányon – emlékeztet a lap.

A vita közepén a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács (Krajowa Rada Sądownictwa) áll, amely szervezet a bírókat nominálja. 2017-ben módosítottak a szabályokon, ennek értelmében a szervezet tagságának nagy részéről már nem a bírók döntenek, hanem a parlament – teszik hozzá.

Több száz bíró lett kinevezve ezen új szabályok alatt

– olvasható a cikkben.

Giżycko-ban a bíró úgy határozott, hogy a pár válásáról szóló határozat jogilag nem létezik, mivel egy olyan „neo-bíró” hozta meg azt, akit az előző igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro reformjai nyomán neveztek ki. Az Európai Unió bíróságai később arra jutottak, hogy Ziobro reformjai aláásták a bírói függetlenséget – olvasható a cikkben. Hozzáteszik, Donald Tusk kormánya különböző módokon próbálja limitálni a károkat. Van olyan javaslat is, amelynek értelmében a gyermektelen párok az anyakönyvi hivatalban is elválhatnának, a bíróság kihagyásával. Egyes ügyvédek szerint a giżycko-i döntés hibás volt, a vagyontárgyak felosztásánál nem kellene megkérdőjelezni a válás érvényességét.

A jelenlegi igazságügyi miniszter, Waldemar Żurek szerint a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki hátráltatja a helyzet rendezését, mivel miatta nem tudják elfogadni a jogállamiságot visszaállító törvényeket. Emellett Ziobro reformjait is okolta. Az előző igaz, aki mindeközben Budapesten kapott politikai menedékjogot, az üggyel kapcsolatban azt mondta: mindez jól példázza, hogy a jelenlegi lengyel kormány hajlandó az ő reformjainak aláásása érdekében a káosz és az anarchia eltűrésére is – olvasható a Politico cikkében.

