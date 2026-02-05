Sok ezren hitték azt, hogy elváltak, de tévedtek

Több ezer elvált lengyel állampolgár fedezte fel az elmúlt napokban, hogy az állam szemében lehet, hogy továbbra is házasságban élnek. Ez annak a mellékhatása, hogy Donald Tusk kormánya az előző kormány által bevezetett igazságszolgáltatási reformok visszavonásán dolgozik – írta meg a Politico.

Mint a cikkben olvasható, a problémára januárban derült fény, először Giżycko városában. Amikor egy elvált pár besétált a bíróságra, a vagyontárgyaik felosztásáról szóló papírmunkát elvégezni, kiderült, hogy az állam szempontjából soha nem is váltak el.

Mindez annak köszönhető, hogy Donald Tusk kormánya nem fogad el egyes döntéseket, amelyeket az előző, a PiS (Jog és Igazságosság) által vezetett kormány hivatali ideje alatt kinevezett bírók hoztak meg. A PiS 2015 és 2023 között volt kormányon – emlékeztet a lap.

A vita közepén a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács (Krajowa Rada Sądownictwa) áll, amely szervezet a bírókat nominálja. 2017-ben módosítottak a szabályokon, ennek értelmében a szervezet tagságának nagy részéről már nem a bírók döntenek, hanem a parlament – teszik hozzá.

Több száz bíró lett kinevezve ezen új szabályok alatt

– olvasható a cikkben.

Giżycko-ban a bíró úgy határozott, hogy a pár válásáról szóló határozat jogilag nem létezik, mivel egy olyan „neo-bíró” hozta meg azt, akit az előző igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro reformjai nyomán neveztek ki. Az Európai Unió bíróságai később arra jutottak, hogy Ziobro reformjai aláásták a bírói függetlenséget – olvasható a cikkben. Hozzáteszik, Donald Tusk kormánya különböző módokon próbálja limitálni a károkat. Van olyan javaslat is, amelynek értelmében a gyermektelen párok az anyakönyvi hivatalban is elválhatnának, a bíróság kihagyásával. Egyes ügyvédek szerint a giżycko-i döntés hibás volt, a vagyontárgyak felosztásánál nem kellene megkérdőjelezni a válás érvényességét.

A jelenlegi igazságügyi miniszter, Waldemar Żurek szerint a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki hátráltatja a helyzet rendezését, mivel miatta nem tudják elfogadni a jogállamiságot visszaállító törvényeket. Emellett Ziobro reformjait is okolta. Az előző igaz, aki mindeközben Budapesten kapott politikai menedékjogot, az üggyel kapcsolatban azt mondta: mindez jól példázza, hogy a jelenlegi lengyel kormány hajlandó az ő reformjainak aláásása érdekében a káosz és az anarchia eltűrésére is – olvasható a Politico cikkében.