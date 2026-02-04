Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés

A Hvg.hu arról ír, február 5-én éjfélkor lejár az utolsó, orosz és amerikai atomfegyver-korlátozó egyezmény (Új Start).

A szerződés lejártával négy évtized után először maradhat fegyverzetkorlátozási szerződés nélkül a két hatalom, amelyek együtt a nukleáris robbanófejek közel 90 százalékával rendelkezhetnek.

A megállapodást 2010-ben Prágában írta alá Barack Obama és Dmitrij Medvegyev, ők álltak akkor a két ország élén. Ez a papír helyettesítette az előző évvel lejárt Start egyezményt, amely 1991 óta volt érvényben idősebb George Bush és Mihail Gorbacsov akaratából.

Az 1994-ben életbe lépett Start–I a legjelentősebb leszerelési megállapodás volt, amely a végrehajtásának 2001-es befejezésével a stratégiai nukleáris fegyverek mintegy négyötödét vonta ki. Az Új Startot Donald Trump az első mandátuma idején nem volt hajlandó meghosszabbítani, ezt Joe Biden tette meg 2021-ben, ez az ötéves időszak jár most le.

A szerződés kategóriánként korlátozta a különböző hordozókat és a készenlétben álló robbanófejek számát, valamint jól működő kölcsönös ellenőrzési és egyeztetési mechanizmusokat létesített. Utóbbiak végrehajtását 2023 februárjában Oroszország felfüggesztette, de a szerződésből nem lépett ki.

Donald Trump többször beszélt róla már, hogy a nukleáris robbanófejei számát ezerre duplázni igyekvő Kína nélkül nem akar hosszabbítást, de majd „egy jobbat” azért kötne.