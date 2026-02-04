ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.75
usd:
321.98
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés

Infostart

Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak egyébként is felemás volt a viszonya az eddig érvényben volt rendszerrel.

A Hvg.hu arról ír, február 5-én éjfélkor lejár az utolsó, orosz és amerikai atomfegyver-korlátozó egyezmény (Új Start).

A szerződés lejártával négy évtized után először maradhat fegyverzetkorlátozási szerződés nélkül a két hatalom, amelyek együtt a nukleáris robbanófejek közel 90 százalékával rendelkezhetnek.

A megállapodást 2010-ben Prágában írta alá Barack Obama és Dmitrij Medvegyev, ők álltak akkor a két ország élén. Ez a papír helyettesítette az előző évvel lejárt Start egyezményt, amely 1991 óta volt érvényben idősebb George Bush és Mihail Gorbacsov akaratából.

Az 1994-ben életbe lépett Start–I a legjelentősebb leszerelési megállapodás volt, amely a végrehajtásának 2001-es befejezésével a stratégiai nukleáris fegyverek mintegy négyötödét vonta ki. Az Új Startot Donald Trump az első mandátuma idején nem volt hajlandó meghosszabbítani, ezt Joe Biden tette meg 2021-ben, ez az ötéves időszak jár most le.

A szerződés kategóriánként korlátozta a különböző hordozókat és a készenlétben álló robbanófejek számát, valamint jól működő kölcsönös ellenőrzési és egyeztetési mechanizmusokat létesített. Utóbbiak végrehajtását 2023 februárjában Oroszország felfüggesztette, de a szerződésből nem lépett ki.

Donald Trump többször beszélt róla már, hogy a nukleáris robbanófejei számát ezerre duplázni igyekvő Kína nélkül nem akar hosszabbítást, de majd „egy jobbat” azért kötne.

Kezdőlap    Külföld    Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés

donald trump

vlagyimir putyin

atom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel

Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel

Az amerikai elnök megállapodott az indiai miniszterelnökkel arról, hogy 25-ről 18 százalékra csökkenti az Egyesült Államok az indiai árukra kivetett vámokat, noha India nem pont ugyanúgy fogalmaz a megállapodásról. Újdelhi ugyanekkor az EU-val is jelentős megállapodást kötött. Az összefüggésekről Trembeczki Zsolt, a Magyar Külügyi intézet kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új csúcs a Richternél

Itt az új csúcs a Richternél

Vegyes mozgások láthatók ma a világ tőzsdéin, az ázsiai tőzsdéken nem volt egyértelmű a mozgások iránya, Európában viszont jobb a hangulat. Itthon a BUX és három blue chip is történelmi csúcsot döntött. Az USA-ban ehhez képest vegyes a kép, a technológiai részvények továbbra is nyomás alatt állnak, és a ciklikusabb papírok teljesítenek jobban. Eközben az arany és az ezüst árfolyama tovább emelkedik, a sárga nemesfém árfolyama újra 5000 dollár felett jár. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Soha nem látott tilalom lépett életbe: 1 milliós bírságot is kaphatnak a magyar túrázók

Soha nem látott tilalom lépett életbe: 1 milliós bírságot is kaphatnak a magyar túrázók

Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 17:06
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának – képek
2026. február 4. 15:28
Jegyellenőrzésből tragédia: belehalt sérüléseibe a kalauz a kórházban
×
×
×
×