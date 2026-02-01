Csak úgy dobálta a jelzőket Donald Trumpra az orosz elnök kulcsembere

Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, egykori orosz államfő és miniszterelnök egy vasárnap megjelent interjúban, amelyben megjegyezte azt is: Moszkva nem látja nyomát az orosz partoknál amerikai nukleáris tengeralattjáróknak.

Medvegyev méltatta Trumpot amiért, hogy szembemegy az Egyesült Államokat vezető elittel, és hatékonynak nevezte az amerikai elnök „időnként rámenős” stílusát.

„Szenvedélyes ember, de ugyanakkor nem teljesen igaz, hogy tevékenységével káoszt teremtene”

– vélte Medvegyev, hozzátéve, hogy a stílus mögött „nyilvánvalóan tökéletesen tudatos és kompetens irányvonal húzódik”.

„Trump béketeremtőként akar bevonulni a történelembe, és tényleg próbálkozik. Valóban törekszik erre, és emiatt sokkal eredményesebbek lettek a kapcsolatfelvételeink az amerikaiakkal” – mondta Medvegyev.

A volt orosz elnök szerint Trump megértéséhez kulcsfontosságú ismerni az üzleti világban szerzett hátterét. Úgy fogalmazott, nincs olyan, hogy egykori üzletember, utalva a régi orosz viccre, amely szerint nincs olyan, hogy egykori KGB-ügynök.

Donald Trump tavaly augusztusban azt mondta, utasított két nukleáris tengeralattjárót, hogy közelítsen Oroszország felé válaszul Medvegyev „különösen provokatív” kijelentéseire. „Mi azóta sem találjuk őket” – jelentette ki Medvegyev a tengeralattjárókra utalva.

Az orosz biztonsági tanács alelnöke arról is beszélt, hogy Oroszország „hamarosan” katonai győzelmet fog aratni Ukrajnában, de a legfontosabb, hogy megakadályozzák az újabb konfliktusokat.

„Szeretném, ha ez mielőbb megtörténne, de arra is gondolni kell, hogy mi fog történni utána. A győzelem célja végül is az, hogy elejét vegyük az újabb konfliktusoknak, ez teljesen egyértelmű” – fogalmazott.