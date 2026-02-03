Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Irán nagyjából hasonló típusú üzeneteket küld, mint az Egyesült Államok, tehát egyszerre pozitívat és egyszerre elrettentőt. Egyrészt az iráni vezetők, különösen a külügyminiszter Abbász Aragcsi, de maga az elnök is arról beszél, hogy tárgyalni akarnak, bár azt is hozzáteszik, hogy csak egyenlő félként. Másrészt azt hangoztatják, hogy felkészültek mindenféle támadás elhárítására, a visszavágás pedig nagyon kemény lesz nem olyan szimbolikus, mint tavaly, a 12 napos háború idején” – magyarázta N. Rózsa Erzsébet. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok a 2001-es afganisztáni, majd a 2003-as iraki háború után nyilvánvalóvá tette: a szárazföldön nem kíván beavatkozni a térségben sehol sem.

Irán esetében azonban nehezen sikerülne bármit is elérni pusztán légi csapásokkal, ugyanis

Teherán már az Irakkal vívott háborúban megtanulta, hogy sem a katonai erőit, sem pedig az utánpótlást gyártó üzemeit nem szabad koncentráltan elhelyeznie,

azokat inkább szét kell szórni az ország területén. A tavaly Izraellel folytatott úgynevezett 12 napos háború legnagyobb tanulsága pedig az volt az irániaknak, hogy nagyon meg kell erősíteniük a légvédelmüket.

„Egyre több olyan információ érkezik, hogy mind Oroszországból, mind Kínából érkeztek vélhetően katonai felszereléseket, alkatrészeket vagy technológiákat szállító repülőgépek Iránba. Úgy tudni, hogy orosz rakétaelhárító rendszereket kaptak, illetve Kína is szállított ilyen berendezéseket. Tehát nem arról van szó, hogy csak az Egyesült Államok rendelkezne komoly katonai erővel a térségben. Irán felkészült a háborúra" – közölte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára.

Azt is aggályosnak tartotta, hogy Izraelen kívül a térség egyetlen más országa sem támogatja Washington háborús politikáját. N. Rózsa Erzsébet szerint ez is közrejátszik abban, hogy Donald Trump még nem döntött arról megtámadja-e a perzsa államot. „Gyakorlatilag minden állam, legyen az az Egyesült Államokkal szövetséges, vagy azzal csak lazább kapcsolatban álló ország, Törökország, Szaúd-Arábia, Katar, Kuvait, Omán, egységesen azért lobbizik, hogy ne legyen háború” – mondta.