Autó hajtott egy New York-i zsinagóga bejáratába

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak.

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi "szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek". A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében "borzalmasnak" és "mélyen riasztónak" minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

"Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti" - írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt "szinte azonnal" őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja.

Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal.

Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

"Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan" - fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.