Ruanda jogi eljárást indított London ellen – 22 milliárd a tét

A munkáspárti Starmer hivatalba lépése előtt a konzervatív párti brit kormány által kötött megállapodás értelmében a közép-afrikai ország pénzt kapott volna azért, hogy átvegye a Nagy-Britanniába illegálisan érkezőket.

Ruanda kormánya az X-en ismertetett nyilatkozatában közölte, a hágai székhelyű Állandó Választottbírósághoz fordult, mert szerinte Nagy-Britannia megsértette a megállapodás pénzügyi rendelkezéseit. Ruanda szerint Nagy-Britannia 2024-ben arra kérte, hogy a szerződés felmondása miatt mondjon le a 2025 áprilisában és 2026 áprilisában esedékes 50-50 millió fontos (21,8 milliárd forint) összegű kifizetésről.

Kigali közölte, hogy hajlandó lett volna erre, ha a szerződést felmondják, és új pénzügyi feltételekről megállapodnak meg, de végül ilyen tárgyalásokra soha nem került sor

„A követelés a szerződés értelmében továbbra is érvényes és teljesítendő” – hangoztatta a kigali kormány.