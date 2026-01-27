ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 27. kedd
Az ukrán fegyveres erõk 24. gépesített dandárjának képén a dandár katonája felderítõ drónt indít el a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2026. január 5-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/EPA/24. gépesített dandár

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Infostart

A lett Alkotmányvédelmi Hivatal (SAB) hétfőn közzétett jelentése szerint az ukrajnai háborúban mindkét oldalon elszenvedett sebesülések és halálesetek 70–80 százalékáért a drónok a felelősek.

A pilóta nélküli légi eszközök által okozott veszteségek messze meghaladják a kézifegyverek, harckocsik, tüzérség és aknák követelte áldozatok számát – írja a Politico cikke nyomán a Portfolio. Bár a drónok tömeges alkalmazása taktikai szinten dinamikusabbá teszi a hadviselést, ugyanakkor csökkenti annak esélyét, hogy bármelyik fél stratégiai áttörést érjen el.

A lett Alkotmányvédelmi Hivatal (SAB) jelentésében arra a következtetésre jut, hogy a háború végkimenetelét végső soron a nyugati katonai és politikai támogatás fogja meghatározni. A dokumentum kitér arra is, hogy Oroszország dróngyár építését tervezi a szomszédos Fehéroroszországban, amely évente akár 100 ezer drónt is előállíthat.

A drónhadviselés kulcsszerepet játszott abban, hogy az ukrán erők 2022 februárjában visszaverték az orosz inváziót.

Az Atlantic Council elemzése szerint azonban 2024 végétől a drónháború Oroszország javára billent, miután Moszkva sikeresen alkalmazkodott az új technológiához. Orosz sajtóhírek szerint a védelmi minisztérium ebben a hónapban toborzókampányt indított az egyetemeken. A tárca számítástechnikai ismeretekkel rendelkező hallgatókat keres a pilóta nélküli rendszereket működtető egységekbe.

A lett jelentés a tavaly, európai kritikus infrastruktúrák közelében észlelt drónincidensekre is hivatkozik. Megállapítja, hogy függetlenül attól, Moszkva állt-e a támadások mögött, ezek az akciók mindenképpen Oroszország érdekeit szolgálták.

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton
Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Baleset történt, lezárták az M1-es autópályát

Baleset történt, lezárták az M1-es autópályát

Baleset miatt lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Tatánál kedd délután, több kilométeres a torlódás - közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.

Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka

Hatalmas vágtában van a magyar forint: évek óta nem láttunk ilyet, ez az oka

A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.

Federal judge in Minnesota orders ICE director to appear in court

Federal judge in Minnesota orders ICE director to appear in court

The judge says ICE's violations of court orders is 'extraordinary', and threatens to hold director Todd Lyons in contempt.

