2026. január 27. kedd
Egy Puma márkájú fehér sportcipő.
Nyitókép: Unsplash

A kínaiak visszautasíthatatlan ajánlatot tettek a népszerű márkára

Infostart

A kínai Anta Sports jelentős részesedést vásárol a német Puma márkában, aminek hatására jócskán megugrottak annak részvényei.

A kínai Anta Sports Products 29 százalékos részesedést vásárol a német Puma sportruházati márkában – írja a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat közlése nyomán a vg.hu.

Az üzlet során a kínai vállalat 1,5 milliárd euróért 43 millió Puma-részvényt vásárol, darabját 35 eurós áron, készpénzben fizetve. A bejelentést követő kereskedésben a Puma részvényei közel 17 százalékkal emelkedtek, míg az Anta papírjai kora reggel 3,4 százalékos pluszban nyitottak.

Így az Anta Sports válik a Puma legnagyobb részvényesévé.

A távol-keleti cég szerint a lépés jól illeszkedik a saját stratégiájába, amely egy-egy márkára koncentrálva, de több márkát párhuzamosan üzemeltetve építi ki globális jelenlétét. A Puma esetében ez elsősorban azt jelenti, hogy tovább erősítheti nemzetközi pozícióját és értékét, különösen a kínai piacon.

A Puma nehézségekkel küzdött az elmúlt évek során, ugyanis visszaestek az eladások, a riválisok egyre nagyobb veszélyt jelentettek rá nézve, és az új termékek sem hozták a tőlük elvárt sikert. A tavaly kinevezett vezérigazgató, Arthur Hoeld vezetésével a cég most azon dolgozik, hogy javítsa helyzetét.

A vállalat szűkíti a termékválasztékot, növeli a kedvezményeket és igyekszik lefaragni a költségeket, aminek keretében elbocsát 900 embert.

Az Anta korábban már vásárolt nyugati márkákat, többek között 2019-ben azt a konzorciumot vezette, amely megvette az Amer Sports csoportot.

A Puma esetében nem teljes felvásárlásról van szó, de a Reuters szerint az Anta jelezte, hogy a tranzakció lezárása után igazgatósági helyeket kér majd a Puma felügyelőbizottságában. A felek szerint a tranzakció 2026 végéig zárulhat le.

