ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.22
usd:
325.47
bux:
124541.6
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
23 January 2026, North Rhine-Westphalia, Paderborn: Damaged vehicles, fire department, recovery services and police stand on the carriageway after a series of accidents caused by icy roads on the A44, resulting in several deaths and many injuries. Photo: Christian Müller/dpa - ACHTUNG: Kennzeich(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt (Photo by Christian Müller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Christian Müller/picture alliance via Getty Images

Tömegszerencsétlenség a jeges autópályán: 18 baleset, három halott és 11 sérült Németországban

Infostart / MTI

Németországban a jeges útviszonyok miatt 18 közlekedési baleset történt péntek hajnalban egy 25 kilométeres autópályaszakaszon, három ember életét vesztette, 11 megsérült.

Az észak-rajna-vesztfáliai balesetsorozat az A44-es autópályán, Paderborn városa közelében, Marsberg és Lichtenau csomópontok között történtek. A mentőszolgálatot éjfél után, fél kettő órakor riasztották egy olyan helyszínre, ahol a csúszós útviszonyok több járművel történt baleset.

Az egyik balesetben egy teherautó ütközött papírt szállító nyergesvontatóval, ami miatt a pótkocsi kigyulladt. A teherautó sofőrjét nem tudták kiszabadítani a fülkéből, és a helyszínen meghalt. A nyergesvontató vezetőjét kórházba szállították.

További 17 baleset történt az autópálya mindkét irányában a jeges útviszonyok miatt, az egyikben két ember vesztette életét.

Az északkeleti Alsó-Szászország tartományban pénteken sok iskola bezárt a fagyos eső és a rendkívül csúszós útviszonyok miatt. A rendőrség szóvivője katasztrofálisnak minősítette az utak állapotát. Az osnabrücki rendőrség szóvivője szerint a tartományban több száz baleset történt péntek hajnalban a csúszós útviszonyok miatt.

Kezdőlap    Külföld    Tömegszerencsétlenség a jeges autópályán: 18 baleset, három halott és 11 sérült Németországban

baleset

németország

jég

autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács. A szervezet hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.
 

António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható

Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható

Az idei sem lesz eseménytelen év a lakáspiacon, tavasszal ismét intenzív kereslet fogja jellemezni a szektort, mert a választások előtt sokan élhetnek majd a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel – írja közleményében az Otthon Centrum. Bár idén sem várható érdemi árcsökkenés, a lakásépítések felfutásával bővülő kínálat csillapíthatja az áremelkedés ütemét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét megbénította az országot az ónos eső: ezek a települések busszal nem elérhetőek

Ismét megbénította az országot az ónos eső: ezek a települések busszal nem elérhetőek

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 13:56
Moszkva kemény területi feltételeket szabott az ukrán–orosz–amerikai hármas találkozó előtt
2026. január 23. 12:44
Volodimir Zelenszkij: a területi kérdéseket is megvitatjuk
×
×
×
×