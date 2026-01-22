ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: sturti/Getty Images

Sikkasztási botrányba keveredett Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetője

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rosztyiszlav Surmát, az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét. A gyanú szerint nyolc másik emberrel együtt összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

Rosztyiszlav Surmát – aki 2021 és 2024 között volt Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának helyettes vezetője – sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) – számolt be a Kyiv Independent, amit az Index szemlézett.

Az ügyben összesen kilenc ember ellen emeltek vádat, a hatóságok Surma testvérét is megvádolták, aki a zaporizzsjai KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizhzhia társtulajdonosa. A gyanúsítottak között szerepel továbbá Surma egyik volt üzlettársa, a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója, és energetikai vállalatok alkalmazottai is.

A gyanú szerint a vádlottak összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

A NABU szerint a Surma testvérek naperőműveket építettek Zaporizzsja megyében, majd az itt termelt áramot „zöld tarifaként” értékesítették. A vádlottak 2019 és 2020 között több energetikai vállalat irányítását vették át ezen a területen.

Mint olvasható, 2008-ban vezette be az ukrán kormány a zöld tarifát, ezáltal az áramtermelőknek a piaci árnál magasabb átvételi árat biztosítottak annak ösztönzésére, hogy a megújuló energiába ruházzanak be. Már a bevezetés kezdetén felmerült a korrupció gyanúja, miután kiderült, hogy kormányközeli üzletemberek tettek szert magasabb haszonra.

A NABU közlése szerint annak ellenére, hogy Zaporizzsja megye az oroszok támadásai miatt több naperőmű is elvesztette a kapcsolatot az ország egységes energiarendszerével, „a gyanúsítottak által ellenőrzött vállalatok továbbra is villamosenergia-termelést jelentettek be”. Hozzátették, hogy a zöld tarifa alapján a fizetésüket is megkapták. Noha a valóságban semmilyen áramot nem tápláltak be Ukrajna energiarendszerébe – zárták le.

