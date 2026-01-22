Sikkasztási botrányba keveredett Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetője

Rosztyiszlav Surmát – aki 2021 és 2024 között volt Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának helyettes vezetője – sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) – számolt be a Kyiv Independent, amit az Index szemlézett.

Az ügyben összesen kilenc ember ellen emeltek vádat, a hatóságok Surma testvérét is megvádolták, aki a zaporizzsjai KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizhzhia társtulajdonosa. A gyanúsítottak között szerepel továbbá Surma egyik volt üzlettársa, a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató volt kereskedelmi igazgatója, és energetikai vállalatok alkalmazottai is.

A gyanú szerint a vádlottak összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

A NABU szerint a Surma testvérek naperőműveket építettek Zaporizzsja megyében, majd az itt termelt áramot „zöld tarifaként” értékesítették. A vádlottak 2019 és 2020 között több energetikai vállalat irányítását vették át ezen a területen.

Mint olvasható, 2008-ban vezette be az ukrán kormány a zöld tarifát, ezáltal az áramtermelőknek a piaci árnál magasabb átvételi árat biztosítottak annak ösztönzésére, hogy a megújuló energiába ruházzanak be. Már a bevezetés kezdetén felmerült a korrupció gyanúja, miután kiderült, hogy kormányközeli üzletemberek tettek szert magasabb haszonra.

A NABU közlése szerint annak ellenére, hogy Zaporizzsja megye az oroszok támadásai miatt több naperőmű is elvesztette a kapcsolatot az ország egységes energiarendszerével, „a gyanúsítottak által ellenőrzött vállalatok továbbra is villamosenergia-termelést jelentettek be”. Hozzátették, hogy a zöld tarifa alapján a fizetésüket is megkapták. Noha a valóságban semmilyen áramot nem tápláltak be Ukrajna energiarendszerébe – zárták le.