2025. november 29. szombat
A man giving bribe money in a brown envelope to another businessman in a corruption scam
Nyitókép: Atstock Productions/Getty Images

Vezéráldozat? Washington is ki akarta rúgatni az ukrán kabinetfőnököt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Lemondott az ukrán elnök “szürke eminenciása” és befolyásos tanácsadója, Andrij Jermak – más hírek szerint maga Volodimir Zelenszkij váltotta le. Az eset előzménye, hogy az ukrán rendőrség az energetikai hálózat körüli korrupciós botrány részeként házkutatást tartott Jermak otthonában is.

Ez Ukrajnában az év egyik bombahíre – mivel radikális változást vetít előre a hatalom csúcsán.

Különböző médiumok – például a Guardian és a New York Times szerint – lemondott, az RBK Ukraina híroldal szerint viszont főnöke távolította el Andrij Jermak kabinetfőnököt.

Andrij Jermak éveken át meghatározó személy volt az ukrán elnök hatalom köreiben – egyfajta szürke eminenciás, aki a Volodimir Zelenszkijhez való bejutást is kontrollálta és formálta a politikát.

A napokban a terv szerint elutazott volna, hogy amerikai illetékesekkel tágyaljon a Trump-kormányzat átszövegezett ukrajnai béketervéről.

Helyette – pénteken távozott hivatalából. Érdekes módon az RBK Ukraina idézi a 868/2025 számú elnök rendeletet:

„Eltávolítani Jermak, Andrij Boriszovicsot az Ukrajna Elnöki Hivatala Vezetői posztról".

Ez, a portál szerint az elnöki hivatal oldalán olvasható.

Már az ő otthonában is nyomoztak

Ami igaz: Jermak pénteken lemondó levelet írt, miután a NABU korrupcióellenes szervezet és a SzAP Különleges Korrupció-ellenes ügyészség házkutatást tartott nála, azaz az otthonában. Jermak maga közölte, hogy megjelentek nála és azt mondta, együttműködik a hatóságokkal.

Az RBK és a Financial Times forrásai szerint a nyomozás a 100 millió dollár ellopásával összefüggő, úgynevezett „Midász”-üggyel függ össze. Az ukrán energetikai hálózatot érintő korrupciós botrányban érintett több magasrangú hivatalnok és már vádlott Timur Mindics, Zelenszkij elnök korábbi partnere a Kvartal-95 szórakoztatóipari vállalkozásban (amely híressé tette Zelenszkijt).

Mindics, aki a Kvartal társtulajdonosa, fülest kapott a nyomozásról és korábban - hírek szerint egy luxustaxi-cég kocsijában - Lengyelországba, majd később Izraelbe szökött. Őt tartják a korrupciós ügyletek értelmi szerzőjének.

Ki lehetett Alibaba?

Az RBK azt is megjegyezte, hogy az ukrán médiában híresztelések terjednek az úgynevezett „Mindics-szalagokról”, amelyeken állítások szerint egy Alibaba fedőnevű személy utasításait lehet hallani a NABU és a korrupcióellenes ügyészség elleni verbális támadásokról.

A portál szerint egyesek Jermak nevét emlegetik a rejtélyes Alibaba kapcsán.

A Guardian közben úgy tálalta a hírt, hogy idézte a Jermaknak háláját kifejező Zelenszkijt, aki szerint besztottja

„mindig pontosan úgy mutatta be az ukrán tárgyalási pozíciót, ahogy azt kellett”.

Ez mindig hazafias pozíció volt – tette hozzá. „Nem akarom, hogy pletykák vagy spekulációk induljanak” – közölte Zelenszkij, aki szerint Ukrajnának a leheséges békemegállapodásról szóló, fontos tárgyalások idején „belső erőt kell mutatnia”.

Jermakot a New York Times „vezető béketárgyalónak, a kiterjedt vesztegetési ügy legmagasabb rangú áldozatának és az ország második emberének” nevezte.

Mi lesz a béketárgyalásokkal?

Az amerikai lap szerint Jermak távozása kétségessé teszi a mostani béketárgyalások kimenetelét.

Jermakot nem nevezték meg név szerint a 15 hónapot át folyó és lehallgatások által kísért Midász-nyomozásban, amelynek eredményeként 1000 órányi felvételt gyűjtöttek össze.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő szerint azonban őutána is nyomoztak és ezért az eltávolítását követelte. Az ellenzékiek és mások a kabinetfőnök kapcsán annak arrogáns modoráról és minden részletbe beleszóló vezetési stílusáról beszéltek.

A Razumkov Center nevű elemzőműhely márciusi felmésére szerint Zelenszkij akkori 60%-os bizalmi indexével szemben Jermak mutatója 17.5% volt, ami arra utalt, hogy roppant népszerűtlen volt.

Jermaknak még sikerült amerikai illetékeseket – a Biden-kormányzatból és a Trump-adminisztrációból is -felidegesítenie. Trumpék megüzenték Kijevbe, hogy Jermakot a nyers stílusa miatt ki kell rúgni, de Zelenszkij ragaszkodott hozzá – írja a NYT.

A nyomozók szerint a korrupt hivatalnokok 15%-ra rúgó kenőpénzt kértek az ukrán állami atomenergetikai cég szerződései kapcsán. Ezek többek között az orosz légitámadásoktól való védelmet biztosító bunkerek és létesítmények építéséről szóltak.

Az elnök mossa kezeit

Zelenszkij azzal próbálta elhatárolni magát a hozzá közel álló embereket is érintő ügytől, hogy azt mondta: „bárkit, aki kormányzati korrupcióban vett részt, meg kell büntetni”.

A New York Times azt is megjegyzi, hogy a nyomozás nyilvánosságra hozatala után – egy ilyen befolyásos személyre nem jellemző módon – Jermak öt napra eltűnt a nyilvánosság elől.

A cikk szerint előfordulhat, hogy amiatt, hogy az ukrán kabinet akár bizalmi szavazással nézhet szembe, hogy a korábban médiajogász és alkalmi filmproducer Jermak a kardjába dőlt, hogy kivédjék ezt a lehetőséget.

Vezéráldozat? Washington is ki akarta rúgatni az ukrán kabinetfőnököt

