ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lavina Ausztriában. Forrás:Twitter/iG Último Segundo
Nyitókép: Forrás:Twitter/iG Último Segundo

Nagyon szomorú hír érkezett Ausztriából

Infostart / MTI

Tovább nőtt az ausztriai lavinák halálos áldozatainak száma.

Legfrissebb összesítések szerint legalább nyolc halálos áldozata van a szombaton Ausztriában történt három lavinának Salzburg és Stájerország tartományban - közölte vasárnap az osztrák rendőrség és a hegyimentők.

A 2150 méter magas Finsterkopf hegycsúcsnál a Grossarl-völgyben hét embert sodort el a hógörgeteg, a mentőalakulatok négyüket már csak holtan tudták kiemelni a hótömegek alól, a többiek részben súlyos sérüléseket szenvedtek.

Bad Hofgastein közelében egy nő életét oltotta ki a lavina.

Egy harmadik hóomlás a stájeroroszági Pusterwald térségében történt. A rendőrség szerint három cseh síelő vesztette életét négy társukat sikerült élve kimenteni.

Szombaton több mint 200 hegyimentőt, valamint mentőket és több helikoptert is riasztottak a balesetek helyszíneire a sérültek kimentésére és a holttestek elszállítására.

A hegyimentők szerint továbbra is lavinaveszély áll fenn a térségben tekintettel arra, hogy a frissen leesett hó még nem tapadt megfelelően az alsóbb rétegekhez a csúcsokon. Az osztrák Alpokban nemrég 20-50 centiméter friss hó esett.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Külföld    Nagyon szomorú hír érkezett Ausztriából

ausztria

lavina

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk

Nincs már messze az a gyógyszer, amitől újra kinőhet a fogunk
Az állatkísérletek után hamarosan embereken is elkezdik tesztelni japán kutatók azt az újfajta gyógyszert, ami segíthet a fogukat elvesztő betegeknek. Az eljárás először kisgyermekeknek jelenthet segítséget, de ha a gyógyszer engedélyeztetése sikerrel jár, akkor nem olyan sokára a felnőttek is igénybe vehetik.
„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon - közölte az amerikai képviselőház elnöke

„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: Grönland nem az Egyesült Államok területe, de a Dániához tartozó autonóm sziget földrajzi elhelyezkedése okán stratégiai fontosságú "nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ összes szabadságszerető népe számára".
 

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közösen küldtek kemény üzenetet Donald Trumpnak: veszélyes eszkaláció miatt kongatják a vészharangot

Közösen küldtek kemény üzenetet Donald Trumpnak: veszélyes eszkaláció miatt kongatják a vészharangot

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 3. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen says the country wants to co-operate, adding "it is not we who are seeking conflict".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 14:43
„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke
2026. január 18. 12:48
BBC: Teherán az internet lekapcsolásával akarja eltitkolni az egyre durvább erőszakot
×
×
×
×