2026. január 18. vasárnap
Az Európai Unió és az USA gazdasági kapcsolatai. Vámok, kereskedelmi háború.
Nyitókép: Getty Images / Grafissimo

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

Infostart

Rendkívüli egyeztetésre készül több európai állam nagykövete, miután az amerikai elnök 10 százalékos import vámokkal fenyegetőzött.

Donald Trump büntető vámokat akar kivetni a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Finnországból származó árukra. A február 1-től esedékes 10 százalékos tarifák később 25 százalékra emelkedhetnek, amennyiben ezek a országok továbbra is akadályoznák Trump elnököt Grönland megszerzésében.

Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte az amerikai elnök fenyegetőzését, míg Emmanuel Macron francia elnök „elfogadhatatlannak” nevezte a büntetővámok belengetését - írja a BBC.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ugyanakkor meglepőnek nevezte a Washingtonból érkező ellenséges bejelentést, mivel szerinte nemrégiben „konstruktív” tárgyalásokat folytattak amerikai képviselőkkel. A koppenhágai parlament elnöke pedig azt nyilatkozta a brit média-cégnek, hogy Trump tervei ellenségévé változtatnák a barátait. Lars-Christian Brask azt hangoztatta, hogy az amerikai elnök „nem veszi figyelembe saját országának érdekit”. Mint mondta: az USA és az Európai Unió közötti kapcsolatok „egyre feszültebbé válnak”, amiért Donald Trump „gazdasági zsarolással felérő elképzelései a felelősek”.

európai unió

grönland

büntetővám

Évente több millió turista látogat Görögországba. A görög gazdaság a 2008-as világválság után éppen 2015-re tért magához, amikor viszont a menekültválság tette próbára a nemzetgazdaság hosszú ideje meghatározó ágazatát. A hatásokról készített tanulmányt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Hideg reggelre ébredt az ország, az északkeleti harmadban -20 fok közelében is volt a hőmérséklet - írja az Időkép.

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.

European leaders criticise the tariff threat as "unacceptable", as Trump escalates his plan for the US to acquire Greenland.

