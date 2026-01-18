Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

Donald Trump büntető vámokat akar kivetni a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Finnországból származó árukra. A február 1-től esedékes 10 százalékos tarifák később 25 százalékra emelkedhetnek, amennyiben ezek a országok továbbra is akadályoznák Trump elnököt Grönland megszerzésében.

Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte az amerikai elnök fenyegetőzését, míg Emmanuel Macron francia elnök „elfogadhatatlannak” nevezte a büntetővámok belengetését - írja a BBC.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter ugyanakkor meglepőnek nevezte a Washingtonból érkező ellenséges bejelentést, mivel szerinte nemrégiben „konstruktív” tárgyalásokat folytattak amerikai képviselőkkel. A koppenhágai parlament elnöke pedig azt nyilatkozta a brit média-cégnek, hogy Trump tervei ellenségévé változtatnák a barátait. Lars-Christian Brask azt hangoztatta, hogy az amerikai elnök „nem veszi figyelembe saját országának érdekit”. Mint mondta: az USA és az Európai Unió közötti kapcsolatok „egyre feszültebbé válnak”, amiért Donald Trump „gazdasági zsarolással felérő elképzelései a felelősek”.